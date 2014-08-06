«مدینه» سریالی برگرفته از زندگی مردم/ نیازی به این همه تصویر هوایی نبود

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: اکنون که مدتی از پخش سریال «مدینه» گذشته است دقیق‌تر می‌توان پربیننده‌ترین مجموعه تلویزیونی ماه مبارک رمضان امسال را بررسی و نقد کرد.

«مدینه» یک سریال عامه پسند و ایرانی است که تمامی‌ مشکلات آن الهام گرفته از مردم عادی است. در چند سال اخیر «مدینه» جزء معدود آثاری به شمار می‌رود که قصه آن زن محور است. در اغلب فیلم‌ها زن‌ها سهم کوچکی در پیشبرد قصه دارند اما قهرمان «مدینه» زنی است که با درایت تمام و با توکل به خدا و امید مشکلاتش را حل می‌کند.

در روزگاری که زن‌ها برای گذران زندگی و موفقیت همسرانشان پا به پای مردها در جامعه کار و تلاش می‌کنند و بیشتر اوقات به چشم نمی‌آیند که از آنها تقدیر شود ساخت سریالی با چنین مضمونی بسیار لازم و ضروری است. سعید نعمت الله بسیار خوب توانسته دو زن را با خصوصیات مثبت و منفی در مقابل یکدیگر قرار دهد و تعارضات و کشمکش‌ها را به تصویر بکشد؛ دو زن که عاشق یک مرد بوده‌اند و حال هر دو او را از دست داده‌اند و هر دو تمام تلاششان این است که یادگاران مرد را سرو سامان دهند چه با راه درست چه نادرست.

سیروس مقدم همواره توانست با درایت تمام بازیگرانی را انتخاب کند که کاملاً مناسب نقش بوده و هر کدام خیلی توانا از پس نقش‌هایشان برآمدند.

قصه شروع بسیار خوبی داشت و از جذابیت خاصی برخوردار بود به گونه‌ای که بیننده با آن همراه می‌شد و برای دیدن سریال هر شب به انتظار می‌نشست با اینکه از قسمت 15 به بعد قصه دچار کلیشه و تکرار شد اما باز هم به خوبی نوشته و طراحی شده بود. به شکلی که جذابیت کافی برای مخاطبان داشت. اما در جزئیات اشکالاتی داشت که به بخش‌هایی از آن‌ها اشاره می‌شود اول اینکه استفاده از تصاویر هلی کم، افراط شده بود و نیازی به این همه تصاویر هوایی نبود. اشکال دوم از ضعف‌های قصه حضور پیاپی جهان و گاهی خبرهایی از آینده بود که باعث می‌شد برای بیننده‌ها نه تنها غیرقابل باور بلکه گاهی هم خنده دار باشد.

تبلیغاتی که برای اسپانسر برنامه در نظر گرفته شده بود خیلی زیاد بود و اغلب در مکان‌های بی ربط به سریال و بدون ضرورت قصه نشان داده می‌شد و نکته آخر اینکه در چند قسمت آخر سریال زیادی به چشم‌های مدینه پرداخته شده بود در حالیکه به نظر نمی‌رسید ضرورتی به این میزان پرداخت وجود داشته باشد و نکته مهم این که استفاده مهم و مناسبی هم از این ویژگی داستان صورت نگرفت.

با این همه نمی‌توان منکر شد که مجموعه «مدینه» جذابیت خود را تا پایان برای بیننده حفظ کرد. سریال مدینه در کلیات و روند قصه و شخصیت‌ها به ویژه بازی‌ها قابل تحسین و قابل باور بود و مسیر صعودی سیروس مقدم را در کارگردانی به تصویر می‌کشید.

فرزانه عرب