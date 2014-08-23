لزوم برنامه ريزي در جهت ارائه خدمات الكترونيكي از سوی ثبت اسناد آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، نادر صفرزاده بعد از ظهر شنبه در بازدید از اداره كل ثبت اسناد و املاك استان به مناسبت بزرگداشت هفته دولت اظهارداشت: سازمان ثبت اسناد و املاك با توجه به اينكه خدمات مختلفي را در حوزه هاي حقوقي، قضايي و ثبتي به مردم ارائه مي دهد مي تواند در راستاي الكترونيكي کردن و ارائه آسان اين خدمات به مردم، گام بردارد.

وی با بیان اینکه صدور الكترونيكي اسناد مالكيتي بايد بعنوان چشم انداز اين مجموعه تعريف شود افزود: در حال حاضر نيز ثبت اسناد و املاك مي تواند خدمت تبديل اسناد به سند تك برگي را بر اساس سياست برون سپاري به دفاتر پيشخوان خدمات دولت واگذار کند.

صفرزاده به تشريح جايگاه و اهميت كار ثبت اسناد و املاك پرداخت و گفت: تثبيت و حمایت از حقوق و مالکيت مشروع و قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي و ارتقاء نظم حقوقي و کاهش دعاوي از مهمترين اقدامات موثر سازمان ثبت اسناد و املاك در جامعه است و داراي اهميت بالايي نيز مي باشد.

وی با بيان اينكه سازمان ثبت اسناد و املاك یکي از بازوهاي اصلي قوه قضایيه در عرصه خدمت رساني به مردم است، افزود: سازمان ثبت در تثبيت حقوق مالکيت افراد در جامعه، اعتبار بخشي به معاملات رسمي، توسعه اقتصادي، رفاه عمومي، عدالت اجتماعي و همچنين کاهش ارجاعات به محاکم قضایي نقش مهمي را ايفا مي‌كند و از زيرمجموعه هاي مهم و حساس قوه است.

صفرزاده در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تدوين برنامه‌ هاي تحول نظام اداري در كشور گفت: از تمامي دستگاهها، نهادها و ارگانهاي دولتي در استان انتظار مي رود در پيشبرد برنامه هاي تحول اداري در استان همكاري و تعامل لازم را داشته باشند چرا كه اجراي اين برنامه ها، نظام اداري را به سمت استفاده از مديريت دانش محور، منابع انساني کارآمد، ساختاري فراگير و تحولگرا و با ظرفيتهاي غني نرم افزاري و سخت افزاري پيش مي برد.

جوان کیا مدیر کل ثبت اسناد و املاك استان هم ضمن تقدير از حضور و بازديد معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار از بخش هاي مختلف اين اداره كل، گزارشي را در خصوص فعاليت ها و اقدامات ثبت اسناد و املاك استان ارائه كرد.