به گزارش خبرنگار مهر، تا پایان نقل و انتقالات تابستانی اروپا یک هفته دیگر باقی مانده است و چند بازیکن ایرانی که از مدتها پیش بحث حضورشان در تیمهای اروپایی مطرح بود از شانس زیادی برای پیوستن به تیم جدید خود برخوردارند. هرچند حضور اشکان دژآگه و رضا قوچان نژاد در لیگ کشورهای عربی موجی از ناامیدی را در میان فوتبالدوستان ایرانی ایجاد کرد ولی به نظر میرسد در روزهای منتهی به ماه آگوست اخبار خوبی برای فوتبال ایران در پیش باشد.
مهرداد پولادی، احسان حاج صفی، کریم انصاریفرد و مسعود شجاعی چهار بازیکنی هستند که به نظر میرسد تا روز 31 آگوست به عضویت یک تیم اروپایی در بیایند. احسان حاج صفی که بعد از جام جهانی مورد توجه تیمهای انگلیسی قرار گرفته بود، طبق توافقاتی که با باشگاه سپاهان داشته، در آستانه امضای قرارداد با یکی از تیمهای این کشور قرار دارد. حاج صفی بعد از بازی هفته گذشته سپاهان با نفت از حضور در تمرینات این تیم اصفهانی خودداری کرد و برای پیگیری کارهای قراردادش چند روزی است که به انگلستان سفر کرده است.
همچنین دیگر بازیکنی که هنوز شانس بازی در اروپا را دارد، مهرداد پولادی است. هرچند پولادی با تیم الشحانیه قطر به توافق رسیده و در روزهای گذشته خبر پیوستن این مدافع به تیم الشحانیه منتشر شده بود، ولی وی هنوز به پیوستن به یک تیم اروپایی امیدوار است.
یک منبع آگاه در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: تا چند روز دیگر و تا پایان نقل و انتقالات تابستانی وضعیت نهایی پولادی مشخص خواهد شد چرا که این بازیکن شرایط بازی در اروپا و قبول پیشنهاد یک تیم را دارد.
مسعود شجاعی هم از قبل اعلام کرده بود که تیمش را انتخاب کرده و باید منتظر باشیم تا این بازیکن به یکی از تیمهای اروپایی که به احتمال زیاد از لیگ دسته دو اسپانیا باشد، برود.
کریم انصاریفرد مهاجم فصل گذشته تراکتورسازی تبریز امسال عزمش را برای بازی در اروپا جزم کرده است. با وجود اینکه طی روزهای گذشته از طرف باشگاه پرسپولیس برای حضور این بازیکن در ایران تماسهایی برقرار شده است ولی انصاریفرد در نظر دارد فصل بعد در یک تیم اروپایی بازی کند. احتمال حضور انصاریفرد در تیمهای اسپانیایی ضعیف شده و به نظر میرسد این بازیکن سال بعد در یکی از تیمهای بوندس لیگای دو توپ بزند.
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