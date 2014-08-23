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۱ شهریور ۱۳۹۳، ۲۱:۴۹

کیان پور خبر داد:

442 پروژه عمرانی لرستان در هفته دولت افتتاح می شود/ بهره برداری از 72 پروژه اقتصادی

442 پروژه عمرانی لرستان در هفته دولت افتتاح می شود/ بهره برداری از 72 پروژه اقتصادی

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری لرستان از افتتاح 442 پروژه عمرانی لرستان در هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیان پور عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پروژه های آماده افتتاح در هفته دولت اظهار داشت: شرکت گاز استان لرستان برای این هفته 25 پروژه قابل افتتاح دارد.

وی ادامه داد: به رغم اینکه تعداد پروژه های گازرسانی 25 پروژه است ولی با اجرای هر پروژه به چند روستا گازرسانی صورت می گیرد.

معاون امور عمرانی استاندار لرستان ادامه داد: با بهره برداری از پروژه های گازرسانی یاد شده 56 روستای استان از نعمت گاز بهره مند می شوند.

کیان پور یادآور شد: برای اجرای پروژه های گازرسانی قابل افتتاح در هفته دولت 11 میلیارد و 900 میلیون تومان اعتبار صرف شده است.

وی همچنین با اشاره به افتتاح 514 پروژه طی هفته دولت در استان عنوان کرد: از این تعداد پروژه 442 پروژه عمرانی و 72 پروژه اقتصادی است.

کیان پور ادامه داد: برای پروژه های عمرانی قابل افتتاح هفته دولت در استان لرستان 358 میلیارد تومان و برای پروژه اقتصادی 58 میلیارد و 969 میلیون تومان هزینه شده است.

معاون امور عمرانی استاندار لرستان به افتتاح دو هزار و 98 پروژه مسکن مهر اشاره کرد و بیان داشت: پروژه های هفته دولت استان لرستان توسط 32 دستگاه اجرایی شده است.

کیان پور با اشاره به وجود هزار دهیاری در استان لرستان عنوان کرد: 127 پروژه در سطح دهیاریهای استان طی هفته دولت افتتاح می شود.

کد مطلب 2355859

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