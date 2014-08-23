442 پروژه عمرانی لرستان در هفته دولت افتتاح می شود/ بهره برداری از 72 پروژه اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیان پور عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پروژه های آماده افتتاح در هفته دولت اظهار داشت: شرکت گاز استان لرستان برای این هفته 25 پروژه قابل افتتاح دارد.

وی ادامه داد: به رغم اینکه تعداد پروژه های گازرسانی 25 پروژه است ولی با اجرای هر پروژه به چند روستا گازرسانی صورت می گیرد.

معاون امور عمرانی استاندار لرستان ادامه داد: با بهره برداری از پروژه های گازرسانی یاد شده 56 روستای استان از نعمت گاز بهره مند می شوند.

کیان پور یادآور شد: برای اجرای پروژه های گازرسانی قابل افتتاح در هفته دولت 11 میلیارد و 900 میلیون تومان اعتبار صرف شده است.

وی همچنین با اشاره به افتتاح 514 پروژه طی هفته دولت در استان عنوان کرد: از این تعداد پروژه 442 پروژه عمرانی و 72 پروژه اقتصادی است.

کیان پور ادامه داد: برای پروژه های عمرانی قابل افتتاح هفته دولت در استان لرستان 358 میلیارد تومان و برای پروژه اقتصادی 58 میلیارد و 969 میلیون تومان هزینه شده است.

معاون امور عمرانی استاندار لرستان به افتتاح دو هزار و 98 پروژه مسکن مهر اشاره کرد و بیان داشت: پروژه های هفته دولت استان لرستان توسط 32 دستگاه اجرایی شده است.

کیان پور با اشاره به وجود هزار دهیاری در استان لرستان عنوان کرد: 127 پروژه در سطح دهیاریهای استان طی هفته دولت افتتاح می شود.