به گزارش خبرنگار مهر، علی کورانی‌فر ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با هفته دولت چندین طرح مهم زیرساختی به منظور توسعه خدمات ارتباطی و مخابراتی در سطح روستاهای استان به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اولویت‌های دولت تدبیر و امید در خدمات رسانی به روستاها و مناطق محروم عنوان کرد: توسعه زیرساختهای ارتباطی و اینترنتی در روستاها ضمن تسهیل و تسریع در دسترسی مردم به خدمات الکترونیکی موجب صرفه جویی در زمان و هزینه های تردد به شهرها برای دریافت این خدمات می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان با اشاره به تلاش های دولت تدبیر و امید برای ارتقای زیرساختهای فناوری اطلاعات در استانها بیان داشت: در این راستا همزمان با هفته دولت 181 روستای استان لرستان از اینترنت پرسرعت بهره مند می شوند.

کورانی فر ادامه داد: همچنین به مناسبت هفته دولت نصب تلفن ثابت در سطح 100 روستای بالا و زیر 20 خانوار استان عملیاتی می شود.

وی با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته برای ارتقای پهنای باند اینترنت استان لرستان یادآور شد: در مجموع با پیگیری های صورت گرفته 281 پروژه ارتباطی و مخابراتی همزمان با هفته دولت در سطح روستاهای لرستان به بهره برداری خواهند رسید.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان عنوان کرد: استان لرستان در طول هفته دولت سالجاری شاهد تکمیل و بهره برداری از 823 پروژه عمرانی، اقتصادی، خدماتی، کشاورزی و ... خواهد بود که این پروژه ها نسبت به سال گذشته به لحاظ تعداد و حجم سرمایه گذاری ریالی از رشد چشمگیری برخوردار بوده است.