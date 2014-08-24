"دلفارد" بهشت گم شده در اعماق کویر کرمان/ سرزمین آبشارها به روی گردشگران آغوش گشود

به گزارش خبرنگار مهر، برخلاف تصور اکثر مردم استان کرمان سرزمینی با اقلیم‌های مختلف است شمال کرمان متاثر از کویر لوت بیابانی اما جنوب و جنوب غرب استان کرمان سرسبز و گاه یادآور مناطق پر باران شمال و غرب کشور است و همه ساله میزبان هزاران گردشگر از استانهای مختلف کشور و همچنین گردشگران کشورهای حوزه خلیج فارس است.

از دره دلفارد که در 25 کیلومتری شهر باستانی جیرفت قرار گرفته است به عنوان یکی از قطب‌های اکوتوریسم استان کرمان یاد می‌شود و شگفت اینکه این دره در ارتفاعات سربیژن آب و هوایی مدیترانه ای دارد و یکی از ذخیره گاه‌های اصلی گیاهی و جانوری استان کرمان نیز محسوب می‌شود، وجود هزاران هکتار باغ مرکبات، نخل، جنگل‌های بادام و انار شیطان رودخانه‌های متعدد و ده‌ها آبشار منحصر به فرد و گلزارهای رنگارنگ و زیبا دلفارد را به بهشتی در استان کرمان تبدیل کرده است.

یکی از شگفتی‌های این روستا وجود درختان سردسیری در کنار درختان گرمسیری است بطوری که هم زمان می‌توان میوه‌های درختان گرمسیری همچون خرما و مرکبات و درختان سردسیری مانند گردو گیلاس را در این منطقه مشاهده کرد در این میان وجود جنگل‌هایی از میوه‌های وحشی همچون تمشک و انجیر و بادام وحشی بسیار مورد توجه گردشگران قرار دارد.

نکته قابل توجه دیگر نزدیکی دلفارد با سایت باستانی کنار صندل و شهر دقیانوس در حاشیه رودخانه هلیل‌رود در شهر جیرفت است که با دلفارد تنها چند دقیقه فاصله دارد.

سرمایه‌گذاری و احداث هتل در این منطقه گردشگری شرایط لازم برای اسکان گردشگران و توسعه اکوتوریسم در این منطقه را فراهم کرده است.

توسعه روستاهای گردشگری در کرمان در دستور کار قرار دارد

محمد جهانشاهی، مسئول اکوتوریسم میراث فرهنگی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: یکی از اهداف میراث فرهنگی توسعه گردشگری در روستاها است و به همین دلیل 11 روستای هدف گردشگری در استان کرمان مشخص شده اند که یکی از این روستاهای روستای زیبای دلفارد در نزدیکی شهر جیرفت است.

وی آب و هوای این روستا را شگفت‌آور دانست و گفت: در حالی که گاه هوای شهر جیرفت به نزدیک 50 درجه سانتیگراد می‌رسد اما در همان زمان درجه هوا در دلفارد، شرایط آب و هوایی مناطق مدیترانه ای را برای گردشگر تداعی می کند.

وی افزود: این روستا یکی از زیباترین روستاهای استان کرمان و کشور محسوب می‌شود و در دره‌ای قرار گرفته که رودخانه سر شاخه اصلی رودخانه شور در آن جاری است و به دلیل قرار گرفتن سرچشمه ها در بالا دست دره، در این منطقه دهها آبشار بسیار زیبا تشکیل شده است که همانند آنها را تنها می‌توان در چند استان محدود در غرب کشور مشاهده کرد.

جهانشاهی ادامه داد: این روستا هر ساله مورد بازدید گردشگران داخلی و خارجی قرار می گیرد و یکی از سرمایه های منحصر به فرد استان کرمان در بحث گردشگری محسوب می شود.

دره دلفارد از جمله زیباترین روستاهای گردشگری کشور است

وی جذب سرمایه و ایجاد زیرساخت‌های بیشتر در چنین روستاهایی را موجب توسعه گردشگری در استان کرمان دانست و گفت: کرمان در کنار داشته های تاریخی فراوان و ابنیه منحصر به فرد از جمله شهر دقیانوس و تپه های کنار صندل جیرفت که 5 هزار سال قدمت دارند دارای طبیعتی بکر و دست نخورده است که از زیبایی قابل توجهی برخوردار می باشد.

وی گفت: باید این پتانسیلها به مردم معرفی شود و زمینه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای روستاییان در قالب جذب گردشگر در استان فراهم شود.

تلاقی فصلها در دره مدیترانه‌ای

جهانشاهی افزود: در این دره فصل‌ها با هم تلاقی کرده اند و در یک فصل از سال می‌توان میوه‌های سرد سیری و گرمسیری را با هم مشاهده کرد که این مسئله بیشتر در مناطقی روی می‌دهد که آب و هوای مدیترانه ای داشته باشند.

وی خواستار فرهنگ سازی بین گردشگران برای حضور در مناطق بکر طبیعی شد و گفت: باید به این نکته نیز توجه داشت که قبل از حضور گردشگران در چنین مناطقی باید فرهنگ گردشگری و نکات مورد توجه به آنها یادآوری شود.

وی ادامه داد: در صورت توسعه گردشگری غیر مسئولانه شاهد تخریب طبیعت توسط گردشگران خواهیم بود که می تواند تبعات سنگینی برای محیط زیست در دراز مدت داشته باشد.

مهاجرت معکوس در مناطق روستایی گردشگرپذیر

وی همچنین توسعه گردشگری در روستاها را موجب تقویت اقتصاد روستاها و ایجاد مهاجرت معکوس در روستاهای گردشگر پذیر دانست و گفت: در چنین روستاهایی مردم نیز وارد بحث اقتصاد گردشگری می شوند و این امر موجب رونق روستانشینی خواهد شد.

جهانشاهی بر توسعه زیر ساختهای در دره گردشگری دلفارد تاکید کرد و گفت: در صورت توسعه خدمات رفاهی می توان گردشگری در این دره را در سطح قابل توجهی توسعه داد و زمینه حضور بیشتر گردشگران داخلی و خارجی را در این روستا فراهم کرد.

باید بین تعداد گردشگران و زیرساختها توازن وجود داشته باشد

وی همچنین در خصوص بروز گردشگری غیر مسئولانه هشدار داد و گفت: نباید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که تناسب بین امکانات و گردشگران از بین برود زیرا در این میان طبیعت صدمه خواهد دید.

علی مهاجری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان نیز در گفتگو با مهر بیان کرد: استان کرمان در زمینه اکوتوریسم دارای شرایط خاص و قابل توجهی در کشور است که میتوان از این داشته ها در راستای توسعه گردشگری و توسعه اقتصاد برپایه پتانسیلهای بومی و محلی بهره برد.

مهاجری افزود: روستای دلفارد از جمله قطبهای طبیعت گردی در استان کرمان محسوب می شود که زیر ساختهای مناسبی از جمله مجتمع اقامتی و رفاهی و سکونتگاه های زیبا در آن احداث شده است و همچنان نیز از ورود سرمایه گذار در این منطقه حمایت می کنیم.

وی تصریح کرد: این دره در تابستان محلی برای ییلاق محسوب می‌شود و بر جمعیت روستا افزوده می شود که اکثرا گردشگرانی هستند که به صورت بلند مدت در این منطقه سکونت می‌کنند.

از سرمایه گذاری بخش خصوصی حمایت می‌کنیم

مهاجری: این منطقه در سطح ملی نیز بسیار مورد توجه قرار دارد و در لیست تورهای گردشگری قرار گرفته است.

وی خواستار توجه بخش خصوصی به این منطقه گردشگری شد و گفت: سرمایه‌گذاری در این بخش می تواند در کوتاه مدت سودآور باشد زیرا در کنار زیبایی‌های متعدد این منطقه مناطق تاریخی متعددی نیز در دسترس گردشگران قرار می گیرد.

مهاجری ادامه داد: احداث رستوران، اقامتگاه توسعه بخش درمان و مخابرات از جمله ضروریات دلفارد است که باید با حمایت مسئولان و جذب سرمایه بخش خصوصی انجام شود.

وی به وجود دره گلم دخترکش در این منطقه اشاره کرد و گفت: در این دره ده‌ها آبشار بی‌نظیر وجود دارد و طبیعتی بکر و مناظری تکرار نشدنی را برای گردشگرات تداعی می‌کند.

وی از احداث کمپ‌های زمستانی و تابستانی در این دره خبر داد و گفت: ما اماده همکاری با بخش خصوصی برای توسعه زیر ساخت‌ها در منطقه هستیم.