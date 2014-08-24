بهره برداری از 317 پروژه عمرانی در خراسان شمالی شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر پرویزی صبح یکشنبه همزمان با نخستین روز از آغاز هفته دولت در مراسم افتتاح طرح های عمرانی هفته دولت در بجنورد، از بهره برداری از 317 طرح عمرانی در هشت شهرستان این استان همزمان با این هفته خبر داد.

وی با اشاره به این که برای اجرا و تکمیل این طرح ها در مجموع اعتباری بالغ بر 105 میلیارد تومان هزینه شده است، اضافه کرد: طرح های گازرسانی به شهرها و مناطق روستایی، راه سازی و آسفالت محورهای روستایی، طرح های بخش کشاورزی و ... از جمله پروژه هایی محسوب می شوند که همزمان با هفته دولت در استان به بهره برداری می رسند.

پرویزی با بیان این که افتتاح طرح های مزبور از امروز در شهرستان های مختلف این استان آغاز شده است، گفت: بزرگ ترین طرح های عمرانی که همزمان با هفته دولت در خراسان شمالی به بهره برداری می رسند شامل گازرسانی به شهر راز، مرکز شهرستان مرزی راز و جرگلان و انتقال آب به شهر پیش قلعه مرکز بخش مانه شهرستان مانه و سملقان است که برای اجرای این دو طرح حدود 12 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

به گفته وی در این هفته بیشترین شمار طرح های افتتاحی مربوط به شهرستان های مانه و سملقان و اسفراین است که در این دو شهرستان برای اجرای طرح های مزبور افزون بر 23 میلیارد تومان اعتبار مصرف شده است.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی اظهار داشت: همچنین غالب طرح هایی که در هفته دولت در شهرستان های مختلف استان به بهره برداری می رسند؛ در روستاها و مناطق محروم این شهرستان اجرایی شده اند.

گفتنی است، به مناسبت انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور سال ۱۳۶۰ و شهادت دو یار دیرین امام و انقلاب و دو اسوه علم و تقوا، شهید محمدعلی رجایی، رییس جمهور و محمدجواد باهنر، نخست وزیر که نمونه‏ای از دولتمردان مردمی بودند و نیز به منظور آشنایی مردم با فعالیت‏ها و بیان اهداف و برنامه‏های آینده دولت، از دوم تا هشتم شهریور به نام هفته دولت نامگذاری شده است.