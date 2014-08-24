صدای آتیلا پسیانی با متنی از چرمشیر در فیلم کوتاه موبایلی

به گزارش خبرگزاری مهر، آتیلا پسیانی بازیگر و کارگردان تئاتر در بخش نگاه هنرمند این جشنواره فیلم کوتاهی را با موبایل می‌سازد که فیلمبرداری آن توسط خود پسیانی و بر اساس متنی از محمد چرمشیر انجام می‌شود.

پسیانی درباره ایده فیلم موبایلی‌اش گفت: به نظر من یکی از بهترین طرح هایی که می‌شود با موبایل ساخت، طرح هایی است که حالت پیش‌رونده دارند، بنابراین طرحی را انتخاب کردم که بر اساس چند گفتگوی تلفنی است، بیننده فقط صدای من را در فیلم می‌شنود و بر اساس نوع حرف زدن و جواب های من، متوجه مکالمه می‌شوند. دوربین به سمت جلوی ماشین خواهد بود و صحنه هایی که توسط راننده دیده می‌شود به عنوان pov من، توسط آن ضبط می‌شود.

این بازیگر سینما در ادمه حرف هایش عنوان کرد: فیلم موبایلی از نظر من یک فیلم شخصی است و حضور هر شخص دیگری در آن، مزاحمت برای فیلمساز ایجاد می‌کند. اما از آنجا که دیالوگ های فیلم نقش مهمی در بیان موضوع فیلم دارد، نوشتن متن را با کمک محمد چرمشیر انجام خواهم داد.

فیلم موبایلی آتیلا پسیانی در بخش نگاه هنرمند جشنواره همراه تهران که به صورت غیر رقابتی برگزار می‌شود ساخته خواهد شد.

بهروز غریب پور، فرهاد آییش، فاطمه معتمد آریا، قباد شیوا، گیزلا وارگا سینایی، نیکی کریمی، رضا یزدانی، بابک حمیدیان و لیلی رشیدی با موبایل فیلم کوتاه خواهند ساختند و به جشنواره فیلم همراه تهران ارائه دادند.

فیلم های این هنرمندان از 21 تا 28 شهریور همزمان با برگزاری جشنواره فیلم و عکس همراه تهران به نمایش در می آید.