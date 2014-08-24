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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۴۵

نمایش نظامی کی یف در روز دفاع ملی/ اوکراین هزینه نظامی خود را 50 درصد افزایش می دهد

نمایش نظامی کی یف در روز دفاع ملی/ اوکراین هزینه نظامی خود را 50 درصد افزایش می دهد

نیروهای نظامی اوکراین امروز یکشنبه همزمان با روز دفاع ملی اقدام به برگزاری نمایش نظامی در خیایان های کی یف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سربازان و خودروهای نظامی اوکراین در روز دفاع ملی در خیابان های پایتخت این کشور اقدام به برگزاری نمایش نظامی کردند.

مراسم روز دفاع ملی در اوکراین در حالی برگزار می شود که ارتش این کشور در حال جنگ با جدائی طلبان در مناطق شرقی بوده و شمار قربانیان این درگیری ها نیز رو به افزایش است.

در همین رابطه "پترو پورشنکو" رئیس جمهور اوکراین، از برنامه های کی یف برای افزایش توان نظامی خبر داد و عنوان داشت هزینه های نظامی اوکراین 50 درصد افزایش می یابد.

برهمین اساس قرار است تا سال 2017 میلادی مبلغ سه میلیارد دلار در بخش نظامی اوکراین هزینه شود. به نوشته رویترز، در مراسم امروز نزدیک به 20 هزار نفر از مردم اوکراین حضور داشتند و پورشنکو نیز در سخنرانی خود تلاش کرد تا احساسات ملی گرایانه جمعیت حاضر را تحریک کند.

تصمیم پورشنکو برای افزایش هزینه های نظامی اوکراین در حالی است که این کشور بدهی های زیادی به روسیه و دیگر کشورهای اروپایی دارد و با وجود دریافت کمک های نقدی از اروپا و آمریکا، هنوز نتوانسته این بدهی ها را پرداخت می کند.

کد مطلب 2356426

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