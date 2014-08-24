بهره برداری از طرح های آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزی لرستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار لرستان ظهر یکشنبه در جریان بهره برداری از طرح آبیاری تحت فشار 40 هکتاری روستای کاسیان اظهار داشت: استان لرستان قابلیتهای زیادی در حوزه کشاورزی دارد که باید برای شکوفایی این قابلیتها نسبت به سرمایه گذاری در این بخش اقدام شود.

هوشنگ بازوند با اشاره به ظرفیت 800 هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان عنوان کرد: این در حالیست که از این رقم تنها 25 درصد به صورت آبی و 75 درصد به صورت دیم کشت می شود.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه روشهای نوین آبیاری در سطح اراضی کشاورزی استان عنوان کرد: گذار از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی صنعتی راهکار ارتقای تولید و اشتغال در بخش کشاورزی لرستان است.

استاندار لرستان با اشاره به ظرفیتهای در نظر گرفته شده در قانون بودجه برای توسعه آبیاری قطره ای، بارانی و تحت فشار عنوان کرد: در این زمینه در قانون بودجه اعتباری بالغ بر 117 میلیارد تومان برای اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در استان لرستان در نظر گرفته شده است.

بازوند خواستار بهره وری و کاهش هدررفت آب در بخش کشاورزی شد و گفت: در راستای ارتقای اقتصاد کشاورزی استان جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور راه اندازی صنایع تبدیلی، تکمیلی، فرآوری و بسته بندی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به آمادگی مدیریت اجرایی استان برای تامین زیرساختها به منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه کشاورزی، ابراز امیدواری کرد که شاهد ورود سرمایه گذاران و شکوفایی ظرفیتهای این بخش به عنوان پایه اقتصاد استان باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان نیز در حاشیه بهره برداری از این پروژه آبیاری تحت فشار بیان داشت: همزمان با هفته دولت امسال بهره برداری از طرح های آبیاری تحت فشار و بارانی در سطح 379 هکتار از اراضی کشاورزی استان در دستور کار قرار دارد.

مهرداد غضنفری افزود: طرح آبیاری تحت فشار 40 هکتاری روستای کاسیان به نمایندگی از پروژه های این بخش امروز به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به نقش اجرای روشهای آبیاری نوین در بهره وری در مصرف آب و افزایش تولید در بخش کشاورزی یادآور شد: با اجرای این طرح ها راندمان مصرف آب در مزارع از 35 درصد به 70 درصد می رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با اشاره به هزینه هشت میلیارد تومانی طی سال گذشته برای اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار یادآور شد: امسال نیز این سازمان آمادگی اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در سطح 22 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان را دارد.