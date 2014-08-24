49 پروژه آموزشی هفته دولت در لرستان به بهره برداری می رسند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی پور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با هفته دولت امسال 49 پروژه آموزشی در سطح استان لرستان به بهره برداری می رسد.

وی بیان داشت: این تعداد پروژه آموزشی در شهرستانهای مختلف استان شامل خرم آباد، پلدختر، ازنا، دوره چگنی، رومشکان و سلسله احداث شده اند.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان ادامه داد: در قالب این تعداد پروژه آموزشی بیش از 17 پروژه در مناطق عشایری سطح استان احداث شده اند.

اسدی پور با اشاره به میزان اعتبارات صرف شده برای بهره برداری از این تعداد پروژه آموزشی هفته دولت تصریح کرد: در مجموع بیش از 20 میلیارد و 345 میلیون تومان برای افتتاح این تعداد پروژه اعتبار صرف شده است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت خیرین مدرسه ساز لرستان برای اجرای پروژه های آموزشی استان اشاره کرد و گفت: هم اکنون 14 پروژه آموزشی در شهرستانهای مختلف استان با اعتبار 30 میلیارد ریال از سوی خیرین در دست اجرا است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان ابراز امیدواری کرد که این پروژه های آموزشی نیز تا ابتدای سال تحصیلی امسال به بهره برداری برسند.