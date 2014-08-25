روغن پالم در تولید شیرپرچرب استفاده نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین چمنی ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه بمنظور بررسی تحولات شیر در کشور با اشاره به اینکه سرانه مصرف کم شیر اتفاقات بدی را بدنبال داشته است، اظهارداشت

: بسیاری از ویتامین های مورد نیاز بدن از طریق مصرف شیر تامین می شود.

چمنی با بیان اینکه سال گذشته حدود 760 هزار تن روغن پالم توسط دولت وارد کشور شد که ارزان ترین ارز هم در اختیار این بخش قرار گرفت.

وی با بیان اینکه شیر کاملترین غذای شناخته شده برای بشر است، گفت: بحث شیر یک موضوع فرا اقتصادی و بنگاهی است به هیچ وجه نباید شیر را از سبد غذایی مردم حذف کرد..

وی با اعلام اینکه شیر از جنبه اقتصادی نیز مظلوم واقع شده است، اذعان داشت: تولید شیر خام در کشور حدود 8 میلیون تن است و گردش مالی این صنعت رثقمی حدود 24 هزار میلیارد تومان است.

این مسئول با بیان اینکه شیر در گردش اقتصاد ملی نقشس بسزایی دارد، افزود: فرصت های مستقیم و غیر مستقیم شغلی ایجاد شده توسط این صنعت حدود 4 میلیون فرصت شغلی پاره وقت و دائم است.

چمنی بیان کرد: در حال حاضر 1.5 میلیون فرصت شغلی توسط این صنعت در کشور وجود دارد و ارزش فرصت های شغلی این بخش بالغ بر یکصد هزار میلیارد تومان است.

مشاور انجمن صنایع لبنی کشور با بیان اینکه حدود 250 هزار واحد صنفی در این بخش فعالیت می کنند، گفت: 95 درصد سرمایه گذاری این بخش توسط بخش خصوصی انجام شده و از این حیث پیشتاز سایر صنایعی است که می تواند الگوی مناسبی از خصوصی سازی باشد.

چمنی با اعلام اینکه در 3 سال گذشته صنایع لبنی بالاترین رتبه صادرات در صنایع غذایی را بخود اختصاص داده است، افزود: درآمد ارزی حاصل شده در این بخش یک میلیارد دلار بوده است.

وی صنعت شیر را رقابتی ترین صنعت حال حاضر کشور بیان کرد و افزود: در 75 شهر حدود هزار و 70 برند فعال حضور دارند که همچین موردی در هیچ بخش تولیدی کشور یافت نمی شود.

چمنی با اعلام اینکه متاسفانه سرانه روزانه هر ایرانی 190 گرم محصولات لبنی است، اذعان داشت: در کشورهای توسعه یافته سرانه مصرف بین 280 تا 300 کیلوگرم در سال است.

وی بیان کرد: 2.2 میلیون نفر از مردم دچار پوکی استخوان و سالیانه 51 هزار شکستگی لگن خاصره که از این تعداد حدود 50 درصد منجر به فوت و مابقی برای تمام عمر زمین گیر می شود.

این مسئول با بیان اینکه حدود 2 سال پیش خبری کذب مبنی بر وجود مایع سفید کننده وایتکس در شیر در میان مردم منتشر شد، اظهارداشت: این خبر موج منفی در ذهن مردم ایجاد کرد این در حالیست که تاکنون حتی یک مورد هم در سراسر کشور یافت نشد که مشکوک به داشتن وایتکس باشد و متاسفانه موجی که در رسانه ها و میان جامعه ایجاد شد مردم را نسبت به این صنعت بی اعتماد کردند.

چمنی با بیان اینکه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، افزایش چند باره قیمت فراورده های لبنی خارج از اختیار تولید کنندگان و بدلیل سیاست های دولت انجام شد، افزود: دولتمردان بجای توضیح مسئله صنعت شیر را عامل گرانی معرفی کردند و حتی با بخشنامه کتبی برای حفظ ظاهر قیمت ها باید وزن بسته بندی ها کوچک شود و هرگز در مقابل تهمت کم فروشی حاضر به اطلاع رسانی نشدند.

وی با اعلام اینکه بزرگترین بخش صادرات صنایع غذایی و لبنی کشور و منطقه را داریم، اذعان داشت: کشورهای همچون عربستان و امارات برا یحذف ایران از بازار عراق حاضر به هزینه های میلیاردی بودند که خوشبختانه این امر محقق نشد.

وی اعتماد عمومی مردم به صنعت شیر خدشه‌دار شد، اعتماد عمومی نسبت به کارکرد دستگاه‌های نظارتی هم با این اظهارنظرها کاهش یافته است و سرانه مصرف شیر هم به طور کلی کم شد و مردم به سمت مصرف شیرهای فله‌ای و از چاله پالم به چاه تب مالت هدایت نتایج نسنجیده در باره این محصول عنوان کرد.