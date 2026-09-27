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۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۱

تیراندازی در دیترویت آمریکا با ۳ کشته و ۴ زخمی

تیراندازی در دیترویت آمریکا با ۳ کشته و ۴ زخمی

در جریان تیراندازی در دیترویت آمریکا، ۳ نفر کشته شده و ۴ تن دیگر نیز زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس، صبح امروز یکشنبه و در پی وقوع تیراندازی در مکانی که پس از ساعات معمول فعالیت می‌کرد، ۳ مرد جان باختند و ۴ نفر دیگر مجروح شدند.

تاد بتیسون، رئیس پلیس، در یک نشست خبری اعلام کرد که مأموران حوالی ساعت ۷:۲۱ صبح به محل حادثه در دیترویت اعزام شدند.

این تیراندازی در نزدیکی تقاطع خیابان‌های «ایتون» (Eaton) و «پرست» (Prest) در غرب شهر رخ داده است.

بتیسون گفت که مأموران با ۳ مرد مواجه شدند که دچار «جراحات مرگبار» شده بودند. ۴ نفر دیگر، شامل ۲ مرد و ۲ زن که جراحاتشان تهدیدکننده حیات نبود، پس از وقوع تیراندازی با وسایل نقلیه شخصی به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس پلیس افزود که نیروهای تحت امرش سرنخ‌ هایی در اختیار دارند و در تلاش برای شناسایی عاملان این حادثه هستند؛ با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا کسی در این رابطه بازداشت شده است یا خیر.

کد مطلب 6960665

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