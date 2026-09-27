فکت چک؛ اخباری که ۵ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-رفع موانع بانک مرکزی برای دسترسی به دارایی‌های خود و آزادسازی طلای موجود در خزانه‌های بانکی

-مسدود بودن مسیرهای زمینی ایران به عراق و افزایش قیمت بلیط‌های اتوبوس

-اختلال اینترنت مخابرات و از دسترس خارج شدن سامانه‌های پارتال و FTTH

-مسدود شدن سیم‌کارت شماری از زنان در اصفهان به دلیل رعایت نکردن حجاب

-تعطیل بودن برخی از جایگاه‌های پمپ بنزین‌ به دلیل کمبود بنزین

-تحریم جدید ایران توسط گوگل

-ادعای مجدد آخرین وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا در صفحات مجازی

-ادعای تکراری بسنت وزیر خزانه داری امریکا درباره باز بودن تنگه هرمز