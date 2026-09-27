مسیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری شیراز شفاف شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدیان در نطق پیش از دستور دویست‌ و سی‌ و نهمین جلسه علنی شورا با اشاره به عملکرد مدیریت شهری، تحقق بودجه و اجرای پروژه‌های عمرانی، بر ضرورت تعیین تکلیف نیروهای شرکتی شهرداری تأکید کرد و با قدردانی از عملکرد شهرداری شیراز در اجرای پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: عملکرد مجموعه مدیریت شهری در حوزه پروژه‌های عمرانی قابل توجه بوده و در موضوع تحقق بودجه نیز نتایج مناسبی حاصل شده است.

وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره میزان تحقق بودجه افزود: در برخی موارد میزان تحقق بودجه حتی از ۱۰۰ درصد نیز عبور کرده است.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک و عمران شورای شهر شیراز تأکید کرد: استمرار اجرای پروژه‌های عمرانی و تحقق منابع پیش‌بینی‌شده می‌تواند به پیشبرد برنامه‌های مدیریت شهری و پاسخ‌گویی بهتر به مطالبات شهروندان کمک کند.

تعیین تکلیف نیروهای شرکتی با شفافیت دنبال شود

محمدیان در بخش دیگری از نطق خود موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری شیراز را مورد توجه قرار داد و گفت: بسیاری از نیروهای شرکتی از نیروهای خوب و زحمتکش مجموعه شهرداری هستند و باید وضعیت آنان با جدیت پیگیری شود.

وی یکی از مسائل موجود را لحاظ نشدن برخی امتیازات و سوابق در فرآیند ۳۰۰ نفری پیشین دانست و افزود: موضوع دیگر، شفافیت در فرآیند تبدیل وضعیت است؛ چراکه اگر این روند به‌درستی و با شفافیت پیش نرود، ممکن است مانند دوره قبل، یک فرآیند مناسب نیز در نهایت متوقف شود.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک و عمران شورای شهر شیراز ادامه داد: اگر فرآیند قبلی به شکل مناسب و دقیق دنبال می‌شد، شاید امروز بخشی از نیروهای شرکتی تعیین تکلیف شده بودند.

درخواست پیگیری شهردار شیراز و وزارت کشور

محمدیان با تأکید بر ضرورت ایجاد مسیر مشخص برای تعیین تکلیف سایر نیروهای شرکتی اظهار کرد: باید برای این نیروها نیز مسیر مشخص و قابل اتکایی برای تبدیل وضعیت ایجاد شود.

وی خواستار استفاده از ظرفیت‌های وزارت کشور و پیگیری ویژه وزیر کشور و معاونان وی برای حل این موضوع شد و گفت: موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

محمدیان همچنین با اشاره به پیگیری های خود در این موضوع طی روزهای اخیر، از شهردار شیراز خواست تعیین تکلیف نیروهای شرکتی را با جدیت دنبال کند.

وی تأکید کرد: نیروهای شرکتی بخشی از بدنه اجرایی شهرداری هستند و تعیین تکلیف وضعیت آنان نیازمند پیگیری مستمر، شفافیت و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مدیریتی است.