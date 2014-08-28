15 پزشک، داروساز و دندانپزشک استان سمنان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکيلي استاندار سمنان صبح پنجشنبه در مراسم تجلیل از 15 پزشک، داروساز و دندانپزشک شهرستان هاي سمنان، سرخه و مهديشهر، که در مهمانسراي جهانگردي سمنان برگزار شد، اولويت اول دولت را تامين ارتقاء سلامت جامعه بيان و از خدمات ارزشمند جامعه پزشکي قدرداني کرد.

دکتر شادنوش رئيس دانشگاه علوم پزشکي سمنان نیز در این آئین، دغدغه اصلي دولت تدبير و اميد را تامين سلامت مردم عنوان کرد و اجراي طرح ملي تحول نظام سلامت را گامي موثر در جلب رضايتمندي مردم دانست.

رئيس نظام پزشکي شهرستان سمنان نیز در اين مراسم گفت: 650 پزشک، ماما، داروساز، دندانپزشک و متخصص علوم آزمايشگاهي عضو نظام پزشکي شهرستان هستند.

دکتر کامران قدس از رسيدگي به 50 پرونده در هيئت بدوي خبر داد و افزود: با اجراي طرح تحول نظام سلامت رضايت مردم در عرصه بهداشتي درماني افزايش يافته است.

وی، از استاندار، بابت رايزني براي تسهيل پرداخت ماليات پزشکان قدرداني کرد و خواهان کمک استانداري براي تکميل ساختمان نظام پزشکي شد.

مدير کل بيمه سلامت استان سمنان هم در این مراسم گفت: 27 هزار نفر در طرح بيمه درمان همگاني رايگان ثبت نام کردند.

عليرضا اعرابي افزود: 80 درصد هزينه هاي مراجعات مردمي به بيمارستان ها از طريق بيمه هاي درماني پرداخت مي شود.

رونمایی از نماهنگ تحول نظام سلامت، اجرای سرود طبیبان و همچنین موسیقی سنتی از دیگر بخشهای این مراسم بود.

در پایان این مراسم از 120 نفر از پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان نمونه تقدیر بعمل آمد.

دکتر حسين رستم زاده نیز در اين مراسم به عنوان پزشک نمونه کشوري تجليل شد.

استاندار، معاونان سیاسی و امنیتی و امور عمرانی استانداری، فرماندار سمنان، رئيس دانشگاه علوم پزشکي سمنان و مديران سازمان هاي بيمه گر وجمعي از پزشکان استان در این مراسم حضور داشتند.