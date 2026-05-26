پزشک خانواده در مهدیشهر کلید خورد؛ گامی برای تحقق «عدالت درمان»

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی پور غروب سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان طرح سراسری پزشک خانواده را منشأ ارائه عدالت خدمات برشمرد و افزود: از ۲۰ شهرستان در فاز اجرایی پایلوت کار برای استان سمنان دو شهرستان مهدیشهر و شاهرود هستند.

وی با اشاره به اینکه مهدیشهر با دارا بودن جمعیت ۴۷ هزار نفری شرایط لازم برای این طرح را برخودار است، ادامه داد: زمان اجرای طرح ۲۵ خرداد ماه اعلام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان از حضور ۱۸ متخصص در اجرای این طرح خبر داد و بیان داشت: ۹ متخصص به صورت تمام وقت در خدمت شهروندان مهدیشهری خواهند بود.

رشیدی پور با تاکید به اینکه اجرای طرح پزشک خانواده مراجعات غیر ضروری به پزشک را کاهش می دهد، تصریح کرد: شناخت زودهنگام بیماری ها، حداقل رسیدن هزینه های خانوار و روند بهبود سریعتر بیماران از مزایا این طرح محسوب می شود.

وی ادامه داد: در نظام ارجاع هر فرد تحت پوشش یک پزشک و دو مراقب قرار گرفته و برای آن‌ها پرنده تشکل می شود و در صورت نیاز به متخصص معرفی و مراحل درمانی بیمار برنامه ریزی خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان از اجرای طرح نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاوات در پردیس این دانشگاه خبر داد و بیان کرد: این نیروگاه در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار و طی بازه سه ساله ایجاد می شود.

رشیدی پور اذعان داشت: با توجه به اینکه استان سمنان شرایط لازم را برای برخورداری از انرژی های تجدید پذیر دارد لذا می بایست برای صرفه جویی در سوخت فسیلی و کاهش آلودگی به سمت انرژی پاک حرکت کنیم.

وی با اشاره به اینکه در فاز نخست این نیروگاه توان تولید برق ۱۰ مگا وات را خواهد داشت، اضافه کرد: کارکنان نیر با خرید سهام می‌توانند در این موزه سرمایه گذاری کرده و به عنوان منبع درآمد تلقی شود.