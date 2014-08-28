مهلت 15 روزه به بانکها برای ارائه لیست بنگاههای تحت مالکیت/ 575 پرونده بدهکار بانکی به قوه قضائیه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران لرستانی با انتقاد از بنگاهداری بانکها اظهار داشت: برخی بانکها در این زمینه از حدود مجاز عدول و تخلف کرده اند و به حدود پایبند نبوده اند.

وی اظهار داشت: بر اساس بخشنامه ای که به بانک ها داده ایم بانکها باید ظرف سه سال به حد نصاب مورد قبول بانک مرکزی برسند به طوریکه بانکهای متخلف موظفند طی این مدت هرساله یک سوم مازاد بر سقف سرمایه گذاری انجام شده در بنگاهداری را به صورت سهام در بازار عرضه کنند تا سرمایه گذاری آنها در شرکت داری به کمتر از 40 درصد برسد.

سیف افزود: دلیل اینکه مدت مورد نیاز را سه سال گذاشته ایم این است که ارائه حجم زیادی از سهام ممکن است مشکل در بازار سرمایه ایجاد کند.

ضرورت کاهش بنگاهداری بانکها

رئیس کل بانک مرکزی کشور با بیان اینکه بانک ها باید ظرف 15 روز آینده یک لیست از همه بنگاه هایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در مالکیت آن ها هستند را ارائه دهند، گفت: همچنین برنامه آن ها برای امسال و سال آینده را نیز باید ارائه دهند.

سیف با اشاره به اینکه حدود بنگاهداری 40 درصد پایه سرمایه بانک هاست، اظهار داشت: یعنی اگر یک بانک خصوصی 500 میلیارد تومان سرمایه دارد باید 40 درصد آن یعنی 200 میلیارد را سهام در جاهای مختلف داشته باشد که البته این امر نامحدود نیست.

وی در ادامه با اشاره به اظهار نظر سال گذشته خود در زمینه بازار ارز که منجر به افزایش نرخ ارز شد نیز گفت: وظیفه بانک مرکزی ایجاد آرامش و ثبات در کشور است.

رئیس کل بانک مرکزی کشور با بیان اینکه آن بحث در راستای حمایت از تولید، اشتغال و صادرات مطرح شد، تصریح کرد: بعد از آن یک سال بسیار با ثبات را در کشور داشتیم.

سیف افزود: این امر به خاطر نگاه منطقی بود که به نوسانات ارز داشتیم.

اعطای سرمایه در گردش اولویت اول بانک مرکزی است

سیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از اهداف ما از سفر به لرستان آشنایی با مسائل صنعت و اقتصاد در این استان است، گفت: بحث اصلی در این سفر بررسی تنگناها و پیدا کردن راههای کمک برای رفع مشکلات مربوط به حوزه اقتصاد استان است.

وی با بیان اینکه قرار بر این است که لیست واحدهای تولیدی که مشکل اصلی آن ها سرمایه در گردش است ارائه شود، تصریح کرد: بانک های مربوطه این لیست را بررسی می کنند و درصورتیکه در بحث های کارشناسی ثابت شود که با تزریق سرمایه در گردش این واحدها به تولید و بهره برداری 100 درصدی می رسند از آنها حمایت می شود.

رئیس کل بانک مرکزی کشور با تاکید بر اینکه در مرحله دوم ما به دنبال حمایت از تکمیل واحدهای نیمه تمام هستیم، افزود: فکر می کنم با اجرای این دو اولویت در سال 93 شاهد تاثیر زیادی در رشد تولید کشور باشیم.

سیف با اشاره به اینکه اعطای سرمایه در گردش اولویت اول بانک مرکزی است، اظهار داشت: در حمایت از واحدهایی که با تامین سرمایه در گردش سرپا می شوند هیچ محدودیتی نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه پیش بینی استاندار این بود که مقدار هزار و 500 میلیارد تومان برای این امر اختصاص دهیم، تصریح کرد: ما می گوییم این میزان نامحدود است و نیازهای مربوط به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان دنبال می شود.

رئیس کل بانک مرکزی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 85 هزار میلیارد تومان میزان بدهی بانکی کشور است، اظهار داشت: بخشی از این بدهکاری ها به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز، برخی دیگر مربوط به شرایط تحریم و بخش دیگر آن مربوط به سوء جریانات در زمان پرداخت تسهیلات و فساد بانکی است.

سیف با بیان اینکه در تک تک بانک ها کمیته هایی شکل گرفته است که وصول مطالبات را با نظم و جدیت پیگیری می کند، تصریح کرد: بخشی نیز که ممکن است مفاسد باشند به قوه قضائیه ارجاع داده می شود.

وی با اشاره به اینکه 575 پرونده در این زمینه به ریاست قوه قضاییه ارائه داده شده است، افزود: مبلغ این پرونده ها به مقدار یک سوم کل مانده تسهیلات غیر جاری یعنی 26 تا 27 هزار میلیارد تومان است.

وی همچنین ادامه داد: خوشبختانه همکاری و تحرک خوبی از سوی قوه قضاییه در این زمینه برای بررسی پرونده ها وجود دارد.