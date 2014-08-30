به گزارش خبرنگار مهر، در میان فهرست کتاب‌های پرفروش فروشگاه مرکزی شهر کتاب در نیمه دوم مردادماه امسال در حوزه‌های تاريخ، روانشناسی، داستان، شعر، دفاع مقدس، كودك، نوجو ان، دين و عرفان، هنر و علم می‌توان عناوینی چون «ضد» از فاضل نظری، «مرگ» از تاد می و «من زنده‌ام» شامل خاطرات معصومه آباد را مشاهده کرد.

به این ترتیب، عناوین پرفروش‌های حوزه تاریخ عبارت‌ است از: «دايره‌المعارف مصور تاريخ مافيا»، «اطلس تاريخي قرن بيستم»، «ايران و تنهائيش»، «تاريخ ايران مدرن» و «جنگ‌هايی كه دنيا را تغيير دادند».

«بعد از پايان»، «مرد صد ساله‌ای كه از پنجره فرار كرد و ناپديد شد»، «داستان‌های نيويوركر»، «هيچ‌وقت»، «درمان شوپنهاور» و «داستان اصفهان» هم از پرفروش‌های حوزه داستان هستند.

در میان پرفروش‌های کتاب شعر نیز می‌توان نام آثاری «ضد»، «كوتاه بيا عمرم به نيامدنت قد نمی‌دهد»،«مثل جوهر در آب»، «ژنرال جنگ‌های سيب‌زمينی» و «سايه‌ای در ميان شما (گزيده اشعار آنا آخماتووا)» چون را دید. «فلسفه ترس»، «تاريخچه كوتاهی از فلسفه»، «مرگ»، «اسطوره سيزيف» و «در باب حكمت زندگی» هم از عناوینی هستند که در نیمه دوم مرداد در قفسه کتاب‌های فلسفی این فروشگاه به بیشترین میزان فروش دست پیدا کرده‌اند.

در بخش مربوط به کتاب‌های هنری هم از این عناوین استقبال بیشتری در مدت یادشده به عمل آمده است: «چند‌نامه به هنرمندی جوان»، «خاطرات هنرمندی جوان»، «راهنمای مصور آشنايی با مدرنيسم»، «راه‌های نگريستن» و «عكس».



«از دولت عشق»، «خيره به خورشيد نگريستن»، «قانون توانگری»، «تئوری انتخاب» و «زبان بدن» عناوین پرفروش کتاب‌های روانشناسی هستند و کتاب‌های حوزه علم و دانش هم که در نیمه دوم مردادماه استقبال بیشتری از آن‌ها به عمل آمده است، عبارت‌اند از: «بنيانی علمی برای جهان عقلانی»، «جهان هولوگرافيك»، «ذهن هولوتراپيك»، «افسون رياضيات» و «شكل‌گيری حافظه».



از پرفروش‌های کتاب‌های دفاع مقدس هم می‌توان به «زندان‌الرشيد»، «آن بيست و سه نفر»، «من زنده‌ام»، «همت» و «لشكر خوبان» اشاره کرد.

در میان کتاب‌های دینی و عرفانی شهر کتاب مرکزی نیز این عناوین به بیشترین فروش دست پیدا کرده‌اند: «حجاب هستی»، «درخت هستی»، «اخلاق ناصری»، «تفسير عرفانی قرآن منسوب به امام جعفر صادق(ع)» و «اصول تفسير و تاويل قرآن».

«مجموعه كتاب‌های دنيای دوست داشتنی من»، «بزی كه بود بزی كه نبود»، «مامان بيا جيش دارم»، «چوپان دروغگو» و «كتاب چهره‌سازی» هم از عناوین پرفروش حوزه کتاب کودک در مدت یادشده هستند. اسامی پرفروش‌های کتاب نوجوان نیز به این ترتیب هستند: «بخت پريشان»، «ناهمتا»، «پايان هولناك بزرگان تاريخ»، «احمق‌های چلم و تاريخ‌شان» و «پلو خورش»