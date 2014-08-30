تفسیر صالحی از اصطکاک بین دو مدیر معاونت فرهنگی/ مسیر حرکت در وزارت ارشاد رو به جلو است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه جمعی از مدیران ستادی و مجموعه های تابعه این معاونت صبح امروز شنبه 8 شهریور در سالن کنفرانس دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در تهران برگزار شد.
صالحی در این نشست در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر، «که با توجه به اصطکاکهایی که بین بخشی از مدیران مجموعههای وابسته به معاونت فرهنگی وجود داشته است، مانند خانه کتاب و دفتر کتاب، و اظهار نظرهایی که مدیران این مجموعه ها درباره عملکرد یکدیگر داشتهاند، و همچنین با لحاظ کردن این موضوع که 2 تن از مدیران زیرمجموعه شما (دفتر مطالعات فرهنگی و برنامهریزی کتابخوانی و بنیاد شعر و ادبیات داستانی) مبنی بر این که در حال حاضر در مرحله تاسیسی به سر میبرند و نه اجرایی، آیا فکر نمیکنید این مسائل موجب خواهد شد که عملکرد معاونت فرهنگی دچار اخلال شود؟» گفت: بعضی از بحثهایی که در این مورد صورت گرفته است، طبیعی است. به هر حال وقتی مسیر حرکت رو به جلو باشد، ممکن است این بحثها هم در گیرد و یا تغییراتی از سوی دوستان به کار گرفته شود. که ممکن است برداشتهای مختلفی هم از آنها شود.
وی سپس گفت: من از روزی که به معاونت فرهنگی آمدهام، همواره از رسانهها درخواست داشتم تا تلاش کنند بحث نشر و کتاب وارد حاشیهها نشود. وقتی ما این همه مساله در حوزه نشر و در واقع مسائل بسیار مهم در این زمینه داریم، یقینا بحثهای حاشیهای میتواند در این بخش اخلال ایجاد کند.
براساس این گزارش، در نشست خبری امروز علی شجاعی صائین مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی و نجفعلی میرزایی مدیرعامل موسسه خانه کتاب، پیش از پاسخ دادن به سوالات خبرنگاران در ردیف جلوی سالن کنفرانس در کنار یکدیگر حضور یافته و شوخیهایی هم بین آنها رد و بدل شد. تا جایی که علیاصغر سیدآبادی مدیرکل دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی و کتابخوانی وزارت ارشاد از صحبتهای نجفعلی میرزایی مدیرعامل خانه کتاب در خصوص عملکرد علی شجاعی صائین مدیرعامل پیشین این موسسه که در حال حاضر مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد است، به عنوان «جلسه آشتیکنان» بین این دو مدیر یاد کرد.
گزارش کامل کنفرانس مطبوعاتی امروز صالحی و همکارانش در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد متعاقبا ارسال میشود.
نظر شما