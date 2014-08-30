برتری پرسپولیس برابر صبا در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز شنبه با برگزاری یک دیدار در قم پیگیری شد و در پایان نیمه نخست این بازی که در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم در جریان است، تیم پرسپولیس با یک گل از میزبانش صبای قم پیش افتاد.

در این مسابقه که سوشا مکانی به جای نیلسون درون دروازه قرار گرفت، پرسپولیسی‌ها برای جبران ناکامی دو هفته گذشته از همان ابتدای کار، بازی هجومی را در دستور کار قرار دادند و برای رسیدن به دروازه صبا، بیشتر از جناحین زمین استفاده کردند.

البته سرخپوشان تهرانی خیلی زود به گل رسیدند. در دقیقه 5 مهدی طارمی از پشت قوس محوطه جریمه صبا و با یک پاس دقیق امید عالیشاه را پشت دفاع تیم میزبان صاحب توپ کرد که این بازیکن هم با یک شوت محکم، گل نخست پرسپولیس را به ثمر رساند. توپ عالیشاه پس از برخورد به تیر افقی وارد دروازه شد.

پس از این گل و برخلاف انتظار، بازیکنان صبا که از ابتدای کار عبور از عمق دفاع پرسپولیس را در برنامه خود قرار داده بودند، باز هم در حملاتش کم تعداد ظاهر شد تا در نیمه نخست حتی یک موقعیت خطرناک هم روی دروازه تیم میهمان ایجاد نکنند. البته در دقیقه 45 ضربه ایستگاهی حسن‌زاده روی دروازه پرسپولیس فرود آمد.

در این نیمه پرسپولیسی‌ها که بیشتر دل به ارسال از جناحین بسته بودند، چند بار از پشت محوطه جریمه به سمت دروازه صبا شوتزنی کردند که ضربات بی‌دقت آنها راهی اوت شد.