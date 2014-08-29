توضیح مهاجم استقلال در مورد مطالباتش از سرپرست پیشین پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاضی در خاتمه دیدار با گسترش فولاد که با نتیجه 3 بر صفر به نفع آبی پوشان تهرانی به پایان رسید به خبرنگاران گفت: با زدن سه گل نشان دادیم که شایستگی پیروزی در این مصاف را داریم.

وی در ادامه در مورد تفاوت بازی استقلال در دو نیمه تصریح کرد: در نیمه نخست با فشار بازی را اغاز کردیم و خوشبختانه موفق شدیم به دو گل برسیم از از این رو در نیمه دوم به مدیریت بازی پرداختیم و ثمره اش گل سومی بود که زدیم.

قاضی در مورد گل خودش هم خاطر نشان ساخت:من همیشه تلاش می کنم تا در خدمت تیم باشم و خوشحالم که امروز توانستم با گلزنی هواداران تیم مان را راضی کنم.

مهاجم سابق پرسپولیس در ادامه در مورد شکایتش از پرسپولیس و چک 380 میلیون تومانی گفت: ادعا می کنند این چک را من گرفتم اما نمی‌دانم چگونه، اما امضای من جعل شده و شیرینی چکی را به باشگاه داده و عنوان کرده در وجه من این مبلغ واریز شده است. من حالا باید مالیات پولی را بدهم که اصلا دریافت نکرده ام.

قاضی در پایان خاطر نشان ساخت: نمی دانم اسمش کلاه برداری است یا نه. اما این هفته با رحیمی نشست دارم و سعید شیرینی هم می اید تا در این مورد حقایق روشن شود.