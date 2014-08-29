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۷ شهریور ۱۳۹۳، ۲۲:۱۴

توضیح مهاجم استقلال در مورد مطالباتش از سرپرست پیشین پرسپولیس

توضیح مهاجم استقلال در مورد مطالباتش از سرپرست پیشین پرسپولیس

محمد قاضی با ابراز رضایت از پیروزی تیمش برابر گسترش فولاد توضیحاتی را در مورد مطالباتش از باشگاه پرسپولیس ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاضی در خاتمه دیدار با گسترش فولاد که با نتیجه 3 بر صفر به نفع آبی پوشان تهرانی به پایان رسید به خبرنگاران گفت: با زدن سه گل نشان دادیم که شایستگی پیروزی در این مصاف را داریم.

وی در ادامه در مورد تفاوت بازی استقلال در دو نیمه تصریح کرد: در نیمه نخست با فشار بازی را اغاز کردیم و خوشبختانه موفق شدیم به دو گل برسیم از از این رو در نیمه دوم به مدیریت بازی پرداختیم و ثمره اش گل سومی بود که زدیم.

قاضی در مورد گل خودش هم خاطر نشان ساخت:من همیشه تلاش می کنم تا در خدمت تیم باشم و خوشحالم که امروز توانستم با گلزنی هواداران تیم مان را راضی کنم.

مهاجم سابق پرسپولیس در ادامه در مورد شکایتش از پرسپولیس و چک 380 میلیون تومانی گفت: ادعا می کنند این چک را من گرفتم اما نمی‌دانم چگونه، اما امضای من جعل شده و شیرینی چکی را به باشگاه داده و عنوان کرده در وجه من این مبلغ واریز شده است. من حالا باید مالیات پولی را بدهم که اصلا دریافت نکرده ام.

قاضی در پایان خاطر نشان ساخت: نمی دانم اسمش کلاه برداری است یا نه. اما این هفته با رحیمی نشست دارم و سعید شیرینی هم می اید تا در این مورد حقایق روشن شود.

 

کد مطلب 2359941

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