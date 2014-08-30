به گزارش خبرگزاری مهر، منصور دمیرچی با اعلام این خبر افزود: دومین مرحله مسابقات دارت رنکینگ کشوری در رده بانوان با حضور محمد علیپور رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی در مجموعه ورزشی شهید بهشتی مشهد برگزار شد که با برتری دارت اندازان استان گلستان همراه بود.

دمیرچی اظهار کرد: این مسابقات با حضور 70 ورزشکار از 18 استان کشور برگزار شد که طی آن ساجده احمدی و سونیا جرجانی از استان گلستان به ترتیب بر سکوهایی نخست و دوم ایستادند و مینا فردوسی و مونا فرهنگ از تهران به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.

وی خاطرنشان کرد: در مرحله نخست این رقابتها که در زنجان برگزار شد ساجده احمدی از استان گلستان در بخش بانوان در جایگاه نخست ایستاده بود.

دخانیات فاضل آباد قهرمان مسابقات کاراته استان شد

رییس هیات کاراته گلستان از قهرمانی تیم دخانیات فاضل آباد در مسابقه استانی خبر داد.

اسماعیل جبله با اعلام این خبر افزود: مسابقات کاراته قهرمانی بزرگسالان استان به مناسبت گرامیداشت هفته دولت روز گذشته به میزبانی دخانیات فاضل آباد برگزار شد.

جبله افزود: این مسابقات با حضور 40 کاراته کا در غالب 10 تیم از شهرهای نوکنده، بندرگز، کردکوی، گرگان، فاضل آباد، علی آباد، آزادشهر، گنبد، گالیکش و مینودشت در 6 شهریور ماه در سالن دخانیات فاضل آباد برگزار شد.

وی اظهار کرد: در پایان، تیم دخانیات فاضل آباد با 2 مدال طلا، ۳ نقره و 2 برنز قهرمان این دوره از مسابقات شد و تیم های آزادشهر و گالیکش هر دو با 2 طلا مشترکاً دوم شدند.