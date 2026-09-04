محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با ایام ماه مبارک ربیعالاول زمینه آزادی یکی از زندانیان زندان مرکزی سنندج که بیش از هشت سال از دوران محکومیت خود را سپری کرده بود، فراهم شد.
وی افزود: آزادی این زندانی با پیگیریهای انجامشده از سوی رئیس زندان مرکزی سنندج و مساعدت یک خیر نیکاندیش محقق شد و با پرداخت مبلغ ۸۶۰ میلیون ریال، این مددجو از زندان آزاد و به آغوش خانواده خود بازگشت.
مدیرکل زندانهای استان کردستان با قدردانی از این اقدام خیرخواهانه بیان کرد: کمک به آزادی زندانیان نیازمند، اقدامی ارزشمند و خداپسندانه است که آثار آن تنها به فرد زندانی محدود نمیشود، بلکه خانواده وی نیز از برکات این اقدام بهرهمند میشوند.
خسروی ادامه داد: بسیاری از خانوادههای زندانیان در طول دوران حبس یکی از اعضای خود با مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی مواجه میشوند و حمایت خیران میتواند از تشدید این آسیبها جلوگیری کرده و زمینه بازگشت زندانی به محیط خانواده را فراهم کند.
وی با اشاره به نقش خیران در کاهش جمعیت کیفری گفت: مشارکت نیکوکاران در آزادی زندانیان واجد شرایط، علاوه بر کمک به حل مشکلات افراد نیازمند، در کاهش جمعیت کیفری و بازگشت زندانیان به مسیر زندگی عادی و سالم نیز تأثیرگذار است.
مدیرکل زندانهای استان کردستان خاطرنشان کرد: فرهنگ عفو، گذشت، نوعدوستی و دستگیری از افراد گرفتار از ارزشهای مهم اجتماعی و دینی است و خیرانی که در این مسیر گام برمیدارند، نقش مؤثری در تقویت این فرهنگ در جامعه ایفا میکنند.
خسروی ضمن تقدیر مجدد از این خیر نیکاندیش گفت: آزادی این زندانی در ایام مبارک ربیعالاول و هفته وحدت، جلوهای ارزشمند از همدلی و نوعدوستی است و امیدواریم با تداوم حمایت خیران، زمینه آزادی دیگر زندانیان نیازمند و بازگشت آنان به کانون خانواده فراهم شود.
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