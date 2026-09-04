مهدی آقابراری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مصوبات نشست اعضای شورای فضای مجازی استان سمنان اظهار کرد: یکی از مصوبات این نشست که با حضور دستگاه‌های فرهنگی عضو برگزار شد، تشکیل کارگروه‌های تخصصی ذیل این شورا بود.

وی با بیان اینکه مقرر شده کارگروه‌های تخصصی بررسی‌های لازم را درباره وضعیت فضای مجازی استان سمنان انجام دهند، افزود: قرار است نتیجه فعالیت این کارگروه‌ها به تدوین سند نظام‌مند فضای مجازی استان سمنان منجر شود.

اجرای مصوبات شورا پس از تأیید سند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان تدوین این سند را یکی از راهبردهای مهم شورای فضای مجازی استان دانست و گفت: مقرر شده پس از تدوین، این سند برای شورای عالی فضای مجازی کشور ارسال شود.

براری ادامه داد: در صورت تأیید این سند در شورای عالی فضای مجازی، فعالیت شورای فضای مجازی در برش استانی و در هشت شهرستان آغاز خواهد شد و پس از آن، شاهد اجرای مصوبات از سوی دستگاه‌های مختلف عضو خواهیم بود.

وی با بیان اینکه تدوین این سند گام بلندی برای شورای فضای مجازی استان محسوب می‌شود، افزود: از این پس مصوبات شورا ذیل این سند اجرایی خواهد شد؛ سندی که ظرفیت‌ها، مزیت‌ها، راهبردها، شرایط، موفقیت‌ها، نقاط ضعف و قوت و سایر مؤلفه‌های مرتبط با فضای مجازی استان را دربر خواهد گرفت.

ساماندهی فضای مجازی و ارائه خدمات بهتر به مردم

معاون استاندار سمنان گفت: توسعه و ساماندهی فضای مجازی استان سمنان و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم، راهبرد و هدف اصلی این سند و همچنین مصوبات کارگروه فضای مجازی استان خواهد بود.