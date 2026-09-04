به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، دادههای منتشر شده از سوی شرکتهای کشتیرانی حاکی از آن است که دیروز پنج شنبه فقط چهار نفتکش از تنگه هرمز عبور کردند.
بر اساس گزارش این شرکتها، تعداد نفتکشهایی که از تنگه هرمز عبور می کنند، در ۱۰ روز اخیر کاهش یافته است.
آمار منشتر شده در حالی است که شرکت «کپلر» هم که مأموریت ردیابی کشتیها را به عهد دارد، پیشتر اعلام کرده بود که طی روز چهارشنبه گذشته تنها شش کشتی حمل بار از تنگه هرمز عبور کردهاند و در میان کشتیهای عبوری، دو کشتی غولپیکر حمل گاز حضور داشتند.
توقف ناوبری دریایی در تنگه هرمز در حالی است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، همچنان ادعا میکند که کنترل این تنگه را در دست دارند.
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