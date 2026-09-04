به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در پی درگذشت مصطفی واحدی، رئیس حوزه هنری شاهرود، و سیده مریم میرحسینی و محمد عبادیانی، از کارکنان این مجموعه که در مسیر بازگشت از مأموریت کاری جان باختند، پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام استاندار سمنان به این شرح است:

بی‌تردید فقدان هنرمندان و فعالانی که با تعهد و دغدغه‌مندی، سال‌ها در عرصه فرهنگ و هنر و در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های والای دینی و اسلامی گام برداشته‌اند، ضایعه‌ای برای جامعه فرهنگی و هنری استان سمنان به شمار می‌رود.

اینجانب با ابراز همدردی، این مصیبت را به خانواده‌های معزز درگذشتگان، همکاران و مجموعه حوزه هنری شهرستان شاهرود و عموم اهالی فرهنگ و هنر استان تسلیت عرض می‌کنم.

تلاش‌ها و خدمات فرهنگی و هنری این عزیزان در پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی و اعتلای فرهنگ دینی و انقلابی، برگ زرینی در کارنامه آنان و یادگاری ماندگار برای جامعه فرهنگی شهرستان شاهرود خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال برای این عزیزان، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای خانواده‌های داغدار و سایر بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

گفتنی است مصطفی واحدی، رئیس حوزه هنری شاهرود، و میرحسینی و عبادیانی، از کارکنان این مجموعه، روز گذشته در پی وقوع سانحه دلخراش رانندگی در مسیر بازگشت از مأموریت کاری جان خود را از دست دادند.