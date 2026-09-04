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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۷

سارق گوشی بیماران در اردبیل دستگیر شد

سارق گوشی بیماران در اردبیل دستگیر شد

اردبیل- فرمانده انتظامی اردبیل از دستگیری سارق گوشی بیماران در یکی از بیمارستان های این شهرستان با ارتکاب۷ فقره سرقت توسط ماموران انتظامی کلانتری۱۲ فلسطین این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید یوسفی فعال اظهار کرد: در پی وقوع چند مورد سرقت گوشی تلفن بیماران در یکی از بیمارستان های اردبیل بررسی موضوع در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ فلسطین با انجام کارهای اطلاعاتی و شیوه های پلیسی سارق را شناسایی و در حین سرقت دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل گفت: سارق پس از اعتراف به ۷ فقره سرقت با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی گردید.

یوسفی فعال با تأکید بر جدیت برخورد با سارقان اماکن درمانی، از شهروندان خواست، هرگز گوشی همراه و وسایل قیمتی را روی تخت، پاتختی یا زیر بالش بیمار رها نکنید.

کد مطلب 6936869

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