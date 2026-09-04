سارق گوشی بیماران در اردبیل دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید یوسفی فعال اظهار کرد: در پی وقوع چند مورد سرقت گوشی تلفن بیماران در یکی از بیمارستان های اردبیل بررسی موضوع در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ فلسطین با انجام کارهای اطلاعاتی و شیوه های پلیسی سارق را شناسایی و در حین سرقت دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل گفت: سارق پس از اعتراف به ۷ فقره سرقت با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی گردید.

یوسفی فعال با تأکید بر جدیت برخورد با سارقان اماکن درمانی، از شهروندان خواست، هرگز گوشی همراه و وسایل قیمتی را روی تخت، پاتختی یا زیر بالش بیمار رها نکنید.