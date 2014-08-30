مشکل بازیکنان ملوان نداشتن تمرکز است/ آماده رفتن هستم!

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت ایراندوست پس از تساوی یک بر یک امروز شنبه تیمش برابر استقلال صنعتی خوزستان ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه تختی بندرانزلی گفت: در نیمه نخست شاهد یک بازی متعادل بودیم اما در نیمه دوم کنترل توپ و زمین را در اختیار گرفتیم و موفق شدیم نتیجه بازی را به تساوی بکشانیم.

در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاری که مطرح کرده بود ملوان نتوانست بازی خوبی را انجام دهد، ایراندوست تصریح کرد: با نظر شما موافق نیستم و بهتر است یک بار دیگر فیلم بازی در نیمه دوم را تماشا کنید.

وی ادامه داد: بزرگترین مشکل بازیکنان ملوان نداشتن تمرکز است. ما متاسفانه در دقایق ابتدایی بازی، گل اول را می خوریم و بعد جان می کنیم تا نتیجه را عوض کنیم.

یکی دیگر از خبرنگاران حاضر در کنفرانس خبری پس از این صحبت سرمربی ملوان مدعی شد، ملوان باید برای گل زدن فوتبال خوب بازی کند نه اینکه جان بکند! ایراندوست در این مورد توضیح داد: شاید منظور من از جان کندن را درست متوجه نشده باشید. هنوز هم می گویم برای گل زدن باید بازیکنان جان بکنند. اما شاید معنی این کلمه برای ما و شما دو تفسیر متفاوت داشته باشد.

سرمربی تیم فوتبال ملوان در ادامه خاطر نشان کرد: از من گلایه می کنند که چرا زیاد تعوض نمی کنم اما وقتی از بازی بازیکنم رضایت دارم چرا باید تعویضش کنم؟

او سپس در پاسخ به این سوال که چرا ملوان زیاد سانتر می کند گفت: شما اطلاع ندارید که من از بازیکنانم چه چیزی را خواسته ام. علت تعویض رمضانی این بود که در بازی امروز مقابل صنعتی خوزستان در یک نیمه 14 بار سانتر کشید و این چیزی نبود که من از او خواسته بودم. وقتی مدافعان حریف قد بلند هستند این سانتر ها هیچ ثمره ای برای ملوان ندارد.

در پایان این نشست خبری، نصرت ایراندوست تصریح کرد: از روز نخست تنها برای کمک به ملوان آمدم و هر وقت بگویند برو آماده رفتن هستم. اما چه می شود که بعد از یک برد و یک شکست بلافاصله شعر حیا کن رها کن علیه من سر داده می شود؟ متاسفانه بعضی از مسائل را نمی توانم باز کنم.