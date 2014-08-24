هر بازی حکم فینال را دارد/ به بازیکنانم گفتم بردن پرسپولیس را فراموش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت ایراندوست در نشست خبری این تیم قبل از دیدار مقابل راه‌آهن تهران که بعدازظهر امروز یکشنبه در محل سالن کنفرانس سازمان لیگ برگزار شد با بیان این مطلب افزود: بازی بسیار مشکلی را مقابل این تیم ریشه دار و قدیمی داریم.

سرمربی ملوان تاکید کرد: ما راه آهن را آنالیز کردیم و به تمام نقاط قوت و ضعف این تیم کاملا آشنا هستیم و می دانیم که راه آهن بازیکنان خوبی را جذب کرده و خود را برای جدال با ما آماده کرده است و حمید استیلی و یارانش می توانند حریف قدری برای ما باشند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا برای این دیدار محروم و مصدوم هم خواهید داشت یا خیر، گفت: ما برای دیدار فردا محروم نداریم اما ایمان صادقی به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه کشاله ران دچار مصدومیت شده و او را در اختیار نخواهیم داشت.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید شما گفته اید برخی بازیکنان مثل دغاغله نباید از پرسپولیس جدا می شدند گفت: بهتر است در این خصوص صحبت نکنید چون آنها رفته اند و دیگر صحبت کردن راجع به آن بی‌فایده است.

ایراندوست در پایان و در پاسخ به این سئوال که آیا پیروزی مقابل پرسپولیس بازیکنان شما را دچار غرور کاذب کرده است یا خیر گفت: پیروزی مقابل تیم های بزرگ تبعات زیادی دارد ولی من در تمرین با بازیکنان صحبت کرده ام و از آنان خواسته ام تا برد مقابل پرسپولیس را فراموش کرده و تنها به دیدار مقابل راه آهن فکر کند.

وی در پایان گفت: هر بازی برای ما حکم یک فینال را دارد و ما دیگر بازی مقابل پرسپولیس را به فراموش سپرده ایم.