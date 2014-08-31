ضرب الاجل یک هفته ای برای بازگشت آرامش به اوکراین/تشکیل ارتش 10 هزار نفری برای مقابله با روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، رهبران اتحادیه اروپا در نشست شب گذشته خود با آماده کردن دور جدیدی ار تحریم ها علیه روسیه موافقت و اعلام کردند در صورتی که موضع مسکو در قبال اوکراین به همین صورت باقی بماند تا یک هفته دیگر تحریم های جدید را علیه کرملین به اجرا می گذارند.

در این نشست همچنین تصمیم گرفته شد تا از بخش اجرایی اتحادیه اروپا و همچنین بخش دیپلماتیک آن خواسته شود تا فورا کارهای آماده سازی برای اعمال تحریم های جدید علیه روسیه را آغاز کنند.

"آنگلا مرکل" صدر اعظم آلمان در این رابطه گفت: اگر هیچ تغییری در وضعیت اوکراین رخ نداده و یا وضعیت این کشور بدتر شود اتحادیه اروپا تحریم های خود علیه روسیه را به اجرا می گذارد.

"هرمان وون رمپوی" رئیس شورای اروپا، نیز در این ارتباط گفت: بر اساس این گزارش، گام های بعدی اتحادیه اروپا در این رابطه به وضعیت موجود در اوکراین که هر روز بدتر می شود بستگی دارد.

به نوشته راشاتودی، دلیل اتخاذ این موضع از سوی اتحادیه اروپا آن است که در طول یک هفته گذشته ارتش اوکراین در جنگ با جدایی طلبان در شرق این کشور متحمل شکست هایی شده و از برخی مناطق عقب نشینی کرده است.

علاوه بر آن ادعای مطرح شده از سوی ناتو مبنی بر در اختیار داشتن تصاویری که نشان می دهد نیروهای روسیه وارد خاک اوکراین شده اند نیز در اتخاذ این تصمیم بی تاثیر نبوده است.

ارتش 10 هزار نفری برای مقابله با روسیه

در حالیکه اعضای اتحادیه اروپا در بروکسل برای اتخاذ تصمیم در مورد اعمال تحریم های جدید علیه روسیه گردهم آمده بودند، ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) نیز در اندیشه تشکیل واحدی ویژه مشتمل بر 10 هزار نفر برای مقابله با روسیه بود.

روزنامه وال استریت ژورنال با مخابره این خبر می نویسد: ناتو در حال آماده کردن واحدی ویژه متشکل از نیروهای هفت کشور برای مقابله با روسیه در صورت بدتر شدن اوضاع در اوکراین است.

به نوشته این روزنامه این واحد ویژه 10 هزار نیرو خواهد داشت که نظامیان کشورهای دانمارک، لتونی، استونی، لیتوانی، نروژ، و هلند در آن مشارکت می کنند. البته کانادا نیز علاقه مند است تا به این نیروها بپیوندد اما تصمیم نهایی اوتاوا در این مورد هنوز مشخص نیست.

تشکیل این واحد نظامی در حالی انجام می شود که طی روزهای گذشته "پترو پورشنکو" رئیس جمهور اوکراین، خواستار پیوستن این کشور به ناتو شده بود و "آندرس فوگ راسموسن" دبیر کل سازمان آتلانتیک شمالی، نیز از این درخواست استقبال کرده بود.

بر اساس این گزارش، توجیه ناتو برای تشکیل این واحد ویژه، اقدام روسیه در اعزام نیروهای خود به اوکراین است اما مسکو بارها اعلام کرده که هیچ نیرویی را به اوکراین اعزام نکرده است.

احتمال قطع گاز اروپا در ماه های سرد سال

کشورهای اروپایی در حالی از تصمیم خود برای اعمال دور جدیدی از تحریم ها علیه روسیه خبر می دهند که، دولت اوکراین اعلام کرده شواهدی در دست دارد که نشان می دهد مسکو در ماه های سرد سال اقدام به قطع گاز صادراتی خود به اروپا می کند.

کشورهای اروپایی در حدد 30 درصد از انرژی مورد نیاز خود را از روسیه وارد می کنند و اگر مسکو برای تلافی اقدامات غرب در خصوص اوکراین، اقدام به قطع صادرات گاز کند کشورهای اروپایی در پاییز و زمستان سال جاری روزگار دشواری را خواهند داشت.

از نوامبر سال گذشته کشورهای غربی با روسیه بر سر اوکراین تنش دارند. مداخله اروپا و آمریکا در امور داخلی کی یف موجب شده تا بحران این کشور همچنان لاینحل باقی بماند. علاه بر آن حملات ارتش اوکراین به مواضع جدایی طلبان در شرق این کشور موجب شده تا وضعیت انسانی حاکم بر این مناطق بغرنج تر از قبل شود.

در این میان دولت غرب گرای اوکراین برای تحریک کشورهای غربی در راستای حمایت بیشتر از کی یف مدعی شده اسنادی در دست دارد که نشان می دهد روسیه در فصل زمستان اقدام به قطع صادرات گاز به کشورهای اروپایی می کند.دامن زدن به این شایعه بدون شک تنش های جدیدی را میان روسیه و غرب به وجود می آورد.