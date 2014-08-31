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۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۱۱

مبادله اسرا میان روسیه و اوکراین آغاز شد

مبادله اسرا میان روسیه و اوکراین آغاز شد

اوکراین و روسیه پیش از ظهر امروز یکشنبه اقدام به مبادله اسرا با یکدیگر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در مبادله اسرا، اوکراین بیش از ۱۰ چترباز روسی را بازگردانده و روسیه هم ۶۳ سرباز اوکراینی که با گذشتن از مرز مشترک دو کشور وارد خاک روسیه شده بودند، به اوکراین بازپس داد.

رسانه های روسیه به نقل از یکی از مقامات نظامی این کشور اعلام کردند که این مبادله پس از مذاکراتی بسیار دشوار صورت گرفته است.

هفته گذشته اوکراین با نمایش چتربازان روسی اسیر به مطبوعات ، آنها را نشانه حضور نیروهای نظامی روسیه در میان شورشیان شرق اوکراین دانست. روسیه در واکنش اعلام کرد که چتربازانش به اشتباه وارد قلمرو اوکراین شده اند.

مبادله اسرا میان دو کشور در حالی انجام می شود که شب گذشته اتحادیه اروپا به مسکو هشدار داد در صورتی که موضع روسیه در خصوص اوکراین ظرف یک هفته آینده تغییر نکند، بروکسل تحریم های جدیدی را علیه کرملین به اجرا می گذارد.

کد مطلب 2361314

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