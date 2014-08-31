پیکر حسن رضیانی از مقابل خانه سینما تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکشنبه 9 شهریورماه پیکر حسن رضیانی بازیگر سینما و تئاتر از مقابل خانه سینما به سمت قطعه هنرمندان تشییع شد.

در ابتدای این مراسم کامران ملکی، مدیر اجرایی خانه سینما طی سخنانی گفت: هنرمندی که امروز به اینجا آمده هنرمند محبوبی است که بر دل مردم جای داشت. قلبش ایستاد اما هنرش نایستاد. او بعد از سالها دوری از هنر نشان داد که مردم این سرزمین از رفتن او سوگوار هستند.

وی ادامه داد: خاطره رضیانی دختر او در تمام طول زندگی پدرش شاهد یک زندگی سالم بوده است. من خاطرم هست زمانی که کودک بودم و با او برخورد می کردم، مرحوم رضیانی در اوج شهرت همانند آدم های ساده رفتار می کردند. در تلویزیون همه او را دیده بودند و او چهره شناخته شده ای بود. امروز یک انسان شریف از بین ما رفت. انسان متواضعی که هیچ توقعی نداشت.

در ادامه علی دهکردی نایب رئیس انجمن بازیگران در مورد این بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون گفت: من از طرف انجمن بازیگران درگذشت این بازیگر سینما را به جامعه هنری و خانواده او تسلیت می گویم.

وی در ادامه عنوان کرد: موقعی که برای خداحافظی جمع می شویم علاوه بر ادای احترام به این هنرمند به نوعی به خاطرات شخصی خود احترام می گذاریم. حسن رضیانی از بازیگران قدیمی هستند که مسیر جاده‌ای را هموار کرد که ما بتوانیم امروز در آن قدم بگذاریم.

دهکردی عنوان کرد: یکی از بارزترین وجوه شخصیتی مرحوم رضیانی این بود که با عشق و هنر ملی کار کرد و در تمام روزهایی که می توانست از ایران برود با تمام مشکلات و سختی ها در این جا ماند و به مردمش احترام گذاشت و در کنار آنها بود. این وجه شخصیتی او بسیار بسیار با ارزش است. جا دار که ما به این هنرمند بزرگ ادای احترام کنیم و یاد و خاطره او را گرامی بداریم.

فرامرز امینی مدیر سایت یاد یاران سخنران دیگری بود که در مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن رضیانی سخنانی را ایراد کرد.

وی گفت: گفتنی ها را آقای دهکردی گفت. همه ما این مسیر را طی خواهیم کرد اما چه خوب است وقتی که این سفر را طی می کنیم نام نیکی از خود به جای بگذاریم. عین الله یا به قول خودش باقرزاده این نام نیک را از خود به جای گذاشت. اگر به آرشیو فیلم ها و سریال های تلویزیونی پیش از انقلاب نگاه کنیم به ماندگاری و جاودانه بودن نقش او پی خواهیم برد.

امینی عنوان کرد: از متولیان خانه سینما و علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکر می کنم که این امکان را فراهم کرد تا مرحوم رضیانی در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شود.

در ادامه رفیع برنا یکی از هم دوره های مرحوم رضیانی طی سخنانی گفت: من دو فیلم با او کار کردم و در این مدت مطالب زیادی از او آموختم. امیدوارم که روح او قرین رحمت الهی باشد.

گیتی معینی یکی دیگر از چهره هایی بود که در این مراسم طی سخنان کوتاهی گفت: تشکر می کنم از این بزرگانی که در این مراسم حضور پیدا کردند. قطعاً خداوند این عمل خیر شما را می بیند و این حضور شما ثبت خواهد شد. دوربین های خداوند خیلی اقتدار دارند و این لحظات را ثبت می‌کنند. این اتفاق برای همه ما می افتد و باید در این روزها در کنار هم باشیم. برای آسایش روح مرحوم حسن رضیانی دعا می کنم.

در پایان محمد جلالی نوه حسن رضیانی طی سخنان کوتاهی گفت: از همه کسانی که در این مراسم حضور پیدا کردند تشکر می کنم. مرحوم پدربزرگ من 70 سال برای این مردم کار کرد و وقتی من امروز این حضور را در این جا دیدم به آرامش رسیدم.

علی دهکردی، پرستو صالحی، گیتی معینی، هوشنگ حمزه ای از چهره هایی بودند که در مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن رضیانی حضور پیدا کردند.

مراسم ختم آن مرحوم چهارشنبه 13 شهریور از ساعت 17:30 الی 19 در مسجد حجت بن الحسن واقع در خیابان سهروردی برگزار خواهد شد.