95 درصد فعالیتهای سوادآموزی در خراسان شمالی برون سپاری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مودی صبح یکشنبه در جلسه مدیران آموزش و پرورش با اشاره به عملکرد و اهم دستاوردهای معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان شمالی در سال های اخیر اظهار داشت: درصد باسوادی در استان در گروه سنی شش سال به بالا از 40 درصد در ابتدای انقلاب در سرشماری سال 90 به 80.26 درصد رسیده که در این زمینه استان رشدی 40.26 درصدی را تجربه کرده است.

وی همچنین با اشاره به ارتقای درصد باسوادی در گروه سنی 10 تا 49 سال یا گروه سنی هدف، اظهار داشت: در این گروه سنی نیز بر اساس سرشماری سال 90 میزان باسوادی مردم خراسان شمالی به 89.89 درصد افزایش یافته است.

مودی در ادامه تدوین طرح ویژه باسوادی استان در گروه سنی 10 تا 49 سال را از دیگر برنامه های معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان شمالی ذکر و اضافه کرد: این طرح از مهر ماه امسال برای مدت دو سال تحصیلی در استان اجرایی می شود.

وی با اشاره به برنامه ریزی ویژه برای اجرای طرح باسواد کردن اولیای بی سواد دانش آموزان در سال جاری، افزود: در این زمینه شش هزار و 800 والدین بی سواد دانش آموزان شناسایی شده و تاکنون نیز 25 درصد از این افراد جذب دوره های سوادآموزی شده اند.

این مسئول همچنین از برون سپاری فعالیت های سوادآموزی در خراسان شمالی از طریق افراد حقیقی و حقوقی خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از 95 درصد از فعالیت های سوادآموزی در این استان برون سپاری شده است.

به گفته وی این میزان در سال 90 حدود 40 درصد، در سال 91 حدود 70 درصد و در سال 92 نیز نزدیک به 92 درصد بود.

مودی نصب و راه اندازی سامانه سوادآموزی به صورت شبکه ای در تمامی شهرستان ها به منظور تسریع در امور، کیفیت بخشی و حفظ سلامت ثبت نام، ایجاد تلفن گویا جهت پاسخگویی سریع به استعلامات و آموزش و توانمندسازی نیروها در همه سطوح باتوجه به ساختار جدید آموزشی در قالب دوره های ضمن خدمت و جلسات کارگاهی آموزشی را از دیگر اقدامات انجام شده در معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان شمالی اعلام کرد.

وی استخدام 968 آموزشیار در آموزش و پرورش استان به صورت رسمی و پیمانی از بدو تاسیس استان در سال 83 تا پایان سال 91، تدوین و تالیف کتاب علوم اجتماعی دوره انتقال با رویکرد ملی در استان و اجرای آن در سال تحصیلی1393- 1392 در سراسر کشور، فعال کردن جلسات ستاد راهبردی سوادآموزی استان و شهرستان ها در سال 1393 و صدور ابلاغ برای فرمانداران و... را بخشی دیگر از خدمات این معاونت در سال های اخیر برشمرد.

مودی اظهار داشت: عقدتفاهم نامه با 28 دستگاه استانی جهت مشارکت در برنامه های سوادآموزی در سال جاری و تدوین تعداد هشت کتاب از بدو تاسیس استان با عناوین: پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروق، طبیعت را بشناسیم، سلامت کودکان، سلامت سالمندان، سند راهبردی سوادآموزی خراسان شمالی، فارسی آزمایشی دوره مقدماتی، بهداشت دهان و دندان و انتشار 24 شماره نشریه روزنه از دیگر فعالیت های انجام شده در این نهاد محسوب می شوند.

به گفته وی انجام پنج مورد پژوهش از بدو تاسیس استان با عناوین: بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی در سنجش پیشرفت تحصیلی سوادآموزان نهضت سوادآموزی بجنورد، بررسی موانع توسعه سواد خراسان شمالی، بررسی مطلوبیت و اثربخشی کتابهای جدید التألیف سوادآموزی در مقایسه با کتابهای قدیم، بررسی راهکارهای همکاری ادارات و نهادها با نهضت سوادآموزی و میزان موفقیت فراگیران گروههای پیگیر در مراکز یادگیری محلی نسبت به گروه های خارج از مراکز، انجام دهها طرح محلی و منطقه ای نظیر طرح های پنجره سبز، مسابقات، شکوه دانایی، آموزش قارچ خوراکی و... و برگزاری جشنواره دستگاههای برتر در امر سوادآموزی از دیگر اقدامات معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان شمالی در سال های اخیر هستند.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی همچنین در پایان از شناسایی 50 چهره مؤفق سوادآموزی خراسان شمالی خبر داد و افزود: از این تعداد دو نفر تا مقطع دکترا، دو نفر فوق لیسانس، 21 نفر لیسانس، هفت نفر فوق دیپلم و 13 نفر نیز تا مقطع دیپلم ادامه تحصیل داده اند و علاوه بر این پنج نفر نیز در حال تحصیل در دانشگاه ها هستند.