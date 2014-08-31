رقابت هفت گروه هاي نمايشي در كردستان/ تب تئاتر در استان بالا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاري جشنواره هاي استاني، منطقه اي و كشوري تئاتر در كردستان يكي از ويژگي هاي اصلي اين استان است و به همين دليل معمولا در ماه پاياني تابستان و ماه ابتدايي پائيز اين جشنواره ها فضاي فرهنگي و هنري اين استان را تحت تاثير قرار مي دهند.

در حالي كه كردستان يكي از قطب هاي اصلي تئاتر در كشور به شمار مي رود، برگزاري جشنواره هاي شهرستاني، استاني، منطقه اي، كشوري و حتي بين المللي باعث ارتقاء هر چه بهتر جايگاه تئاتر در اين استان شده است و اين روزها با برگزاري جشنواره تئاتر استاني بار ديگر تب تئاتر و نمايش در كردستان بالا رفته است.

برگزاري جشنواره تئاتر طنز ديواندره، جشنواره تئاتر استاني، جشنواره منطقه تئاتر كردي، جشنواره بين المللي تئاتر خياباني مريوان و . . . از جمله مهمترين رويدادهاي عرصه نمايش در كردستان به شمار مي رود كه برگزاري اين رويدادها و رخدادهاي فرهنگي باعث شده است كه معمولا صحبت كردن از تئاتر و نمايش همواره در صدر تحولات و اتفاقات فرهنگي اين استان قرار گيرد.

از شامگاه شنبه نيز بيست و پنجمين جشنواره استاني تئاتر كردستان در سنندج و با حضور هفت گروه نمايشي آغاز شده است و طي ديروز و امروز هفت نمايش در دو تالار فروردين و تالار تماشاي مجتمع فجر آثار به اجرا گذاشته مي شوند تا در نهايت در مراسم صبح روز دوشنبه آثار برتر مشخص و به جشنواره منطقه فجر ارسال شوند.

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چگونگي برگزاري اين جشنواره در سنندج بيان كرد: بیست و پنجمین جشنوراه تئاتر استانی کردستان با 7 اثر نمایشی از سوی هیئت بازبینی جشنواره به صورت مقایسه ای و بدون ترتیب اولویت در محل سالن های تماشا و تالار فروردین مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار می شود.

حجت الاسلام رحیم جعفری با بیان اینکه این جشنواره از بعد از ظهر شنبه آغاز و به مدت سه روز در جریان است، اظهار داشت: آثار راه یافته به بخش مسابقه از شهرستان های سنندج به تعداد چهار اثر، سقز، قروه و بیجار هر کدام یک اثر انتخاب شده اند.

در اين دوره از جشنواره نمایش برای آخرین بار نوشته قطب الدین صادقی و کارگردانی نازیلا امینی از سقز، فراموش شدگان نوشته عادل گنجی به کارگردانی یونس صحرا رودی از قروه، خاطرات تمام نمی شود نوشته ناصر نیک بخت به کارگردانی حمید رضا احمدی کردستانی از سنندج در اولین روز این جشنواره اجرا می شود.

هرگز کسی اینگونه فجیع، کاری از افشین خدری از سنندج، اپراتور از نوع چهارم کاری از جمیل مرادویسی از بیجار، شقایق های آبی، کاری از حسن ترقی از سنندج و کفشهایم را قدم بزن کاری از عبید رستمی از سنندج در دومین روز از جشنواره اجرا می شود.

برگزاری جلسات نقد و بررسی با حضور هنرمندان، منتقدان و داوران پس از اجرای هر نمایش از جمله بخش هاي اصلي اين دوره از جشنواره است كه این جلسات در راستای با کیفیت‌تر برگزار شدن بیست و پنجمین جشنواره تئاتر استان و ارتقای سطح هنر تئاتر و تبادل افکار و اندیشه هنرمندان برگزار می شود.

هنرمندان شركت كننده در بيست و پنچمن جشنواره تئاتر استاني كردستان نيز در گفتگو با خبرنگار مهر به ارزيابي خود در خصوص اين دوره از جشنواره پرداختند و بر حضور هر چه بيشتر مردم به عنوان قطب اصلي مبني بر زنده بودن تئاتر، براي ديدن نمايش هاي حاضر در جشنواره تئاتر استاني كردستان تاكيد مي كردند.

حضور چهره هاي جوان در عرصه بازيگري و كارگرداني در كنار پيشكسوتان و افراد باسابقه يكي از ويژگي هاي اصلي برگزاري جشنواره بيست و پنجم تئاتر استاني در كردستان است و به همين دليل فضاي بهتري براي رقابت در عرصه تئاتر را در اين بخش فراهم كرده است و حضور چهره هاي جوان و جوياي نام، نويد روزهاي بهتري را براي عرصه نمايش در استان كردستان مي دهد.

دور بودن مكان برگزاري جشنواره تئاتر استاني كردستان و فشرده برگزار شدن آن از جمله دغدغه هاي اندك تماشاگراني است كه شامگاه شنبه خود را به مجتمع فرهنگي فجر سنندج رسانده و به تماشاي آثار نشسته بودند.

يكي از تماشاگران حاضر در اين جشنواره به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه رسيدن به مجتمع فرهنگي فجر سنندج مشكل است و به همين دليل است كه مردم خيلي كم از اين دوره از جشنواره استقبال مي كنند.

وي با بيان اينكه سالهاست تالار مركزي سنندج تخريب شده و قرار است كه بازسازي شود، گفت: مسئولان اگر به فكر فرهنگ و هنر اين استان باشند بايد هر چه سريعتر زمينه براي احداث و بهره برداري از اين تالار فراهم كرده تا زمينه براي حضور هر چه بيشتر مردم در جشنواره هاي مختلف فرهنگي و هنري فراهم شود.

انتخاب مجتمع فرهنگي فجر سنندج و همچنين اجراي نمايش ها در دو سال كه گاهي مواقع به صورت همزمان اجرا مي شوند از جمله انتقادات مورد توجه تماشاگران بود و آنها خواستار چاره انديشي براي رفع اين معضل و مشكل بودند.

يكي از كارگردان هاي حاضر در اين دوره از جشنواره تئاتر استاني كردستان نيز در گفتگو با خبرنگار مهر بيان كرد: هر چند كه برگزاري جشنواره هاي مختلف فرهنگي و هنري همواره يكي از شاخص هاي اصلي در خصوص ارزيابي عملكرد هر استاني به شمار مي رود ولي بدون شك عدم حضور مردم در اين جشنواره ها نيز يك نقطه ضعف جدي است چرا كه هدف اصلي از برگزاري يك رويداد فرهنگي و هنري بهره مندي مردم از آن است و به همين دليل بايد متوليان تئاتر كردستان و مسئولان اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي اين استان شيوه و راهكاري بهتر براي حضور مردم در رويدادي اين چنين را در دستور كار قرار دهند.

يكي ديگر از تماشاگران روز اول جشنواره تئاتر استاني كردستان هم در گفتگو با خبرنگار مهر، بيان كرد: عدم وجود تبليغات مناسب محيطي در سطح شهر سنندج، برگزاري فشرده جشنواره در دو روز، حضور تنها هفت گروه نمايشي از استاني كه داراي 10 شهرستان است و ده ها گروه نمايشي در آن فعاليت مي كنند از جمله نقاط ضعف اين دوره از جشنواره است كه تمامي اين موارد از سوي شماري از فعالان اين عرصه مطرح مي شود و آنها خواستار توجه به اين موارد و لزوم رفع آنها در جشنواره هاي بعدي هستند.

هر چند كه شايد برگزاري جشنواره بيست و پنجم تئاتر استاني در سنندج كل بضاعت عرصه نمايش اين استان نباشد ولي بدون شك حضور اين شمار هنرمند در سنندج مي تواند نمايان گر بخشي از توانمندي كردستان در عرصه تئاتر باشد كه اين رويداد فرهنگي اگر با حضور و استقبال مردمي همراه باشد مي توان به آن نمره قبولي داد.