به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته بینالملل چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران در این دوره ۶ برنامه ویژه جنبی را برگزار میکند؛ برنامههایی که با هدف گسترش تعاملات فرهنگی، معرفی جریانهای متنوع سینمای کوتاه جهان و ایجاد فرصتهای تازه برای تبادل تجربه میان فیلمسازان و مخاطبان طراحی شدهاند.
بخش جنبی جشنواره شامل نشستهای «جشنواره جشنوارهها» (منتخب آثار دورههای پیشین بخش بینالملل جشنواره)، «نگاه زنان» با تمرکز بر آثار فیلمسازان زن جهان، «سینمای معاصر مکزیک»، منتخب فیلمهای «مدرسه فیلم مسکو»، «شبهای فیلم عربی»، مروری بر سینمای جهان عرب و «سینمای معاصر آفریقا» خواهد بود.
هر یک از این بخشها با حضور یک کیوریتور اختصاصی شکل گرفته است و انتخاب، چینش و معرفی آثار هر بخش، بر اساس رویکرد و هویت ویژه همان برنامه انجام شده است. در هر باکس مجموعهای از آثار شاخص و موفق بینالمللی با هدف معرفی ظرفیتها، گرایشها و نگاههای متفاوت سینمای کوتاه معاصر جهان به نمایش درخواهند آمد.
همچنین در راستای تحکیم همکاریهای فرهنگی منطقهای، برنامهای ویژه برای نمایش فیلمهای کوتاه منتخب از کشورهای عضو سازمان همکاری فرهنگی و اقتصادی اکو نیز در نظر گرفته شده است؛ برنامهای که بر معرفی آثار شاخص سینمای کوتاه کشورهای عضو این سازمان تمرکز خواهد داشت.
در پایان هر یک از این برنامههای نمایشی، با حضور مهمانان ویژه و مخاطبان، جلسه پرسش و پاسخ برگزار خواهد شد تا زمینه گفتگو پیرامون آثار، فیلمسازان و رویکردهای مطرحشده در هر بخش فراهم شود.
این مجموعه برنامههای جنبی، در کنار بخش رقابتی بینالملل، تلاش دارد تصویری گستردهتر و متنوعتر از سینمای کوتاه معاصر جهان را پیش روی مخاطبان چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران قرار دهد.
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