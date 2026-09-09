موسسه پزشکی متخلف در تبریز ۲۸۳ میلیارد ریال جریمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حضرتی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح این پرونده اظهار کرد: پرونده تخلفات یک موسسه پزشکی در تبریز با عناوینی از جمله ارائه خدمات بدون حضور مسئول فنی، ایجاد آزمایشگاه بدون دریافت مجوزهای لازم و ارائه خدمات مازاد بر نیاز بیماران با هدف سودجویی، در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی تبریز پس از بررسی مدارک و مستندات موجود در پرونده، شکایت مطرح‌شده را وارد ندانست و موسسه پزشکی را از اتهامات انتسابی تبرئه کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی ادامه داد: با اعتراض معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به رأی صادرشده، پرونده در شعبه دوم تجدیدنظر استان مورد بررسی مجدد قرار گرفت.

حضرتی گفت: شعبه تجدیدنظر با وارد دانستن اتهامات، ضمن صدور حکم تعطیلی بخش بدون مجوز این موسسه، متخلف را از بابت انجام خدمات اجباری به پرداخت ۲۸۳ میلیارد و ۶۲۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی خاطرنشان کرد: این پرونده پس از آن تشکیل شد که بازرسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در جریان بازرسی از این موسسه، موارد تخلف را شناسایی و پرونده را برای رسیدگی قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی ارسال کردند.