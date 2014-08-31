  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ۰:۱۴

داور بین المللی فوتسال ایران درگذشت

داور بین المللی فوتسال ایران درگذشت

مرتضی شکرانه داور بین المللی فوتسال ایران که مدتها از بیماری سرطان رنج برد، شامگاه یکشنبه در سن 40 سالگی به دیار باقی شتافت.

به گزارش خبرگزاری مهر،  این داور ۴۰ ساله اصفهانی فعالیت حرفه ای اش را با اخذ درجه سه داوری از سال ۱۳۷۷ آغاز کرد و مدرک درجه ملی داوری خود را در سال ۱۳۸۶ اخذ کرده و تحصیلات خود را در رشته مدیریت دولتی و تا مقطع کارشناسی به پایان رساند و چندین دوره در لیگ برتر به قضاوت پرداخت اما از سال گذشته به دلیل مبارزه با بیماری سرطان، داوری را کنار گذاشت.

مراسم تشییع وی ساعت ۹:۳۰ صبح امروز دوشنبه در ورزشگاه انقلاب نجف آباد روبروی فرمانداری شهرستان انجام می‌شود.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر این مصیبت را به خانواده مرحوم مرتضی شکرانه و جامعه فوتسال کشور تسلیت می گوید.
 

کد مطلب 2361583

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها