داور بین المللی فوتسال ایران درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، این داور ۴۰ ساله اصفهانی فعالیت حرفه ای اش را با اخذ درجه سه داوری از سال ۱۳۷۷ آغاز کرد و مدرک درجه ملی داوری خود را در سال ۱۳۸۶ اخذ کرده و تحصیلات خود را در رشته مدیریت دولتی و تا مقطع کارشناسی به پایان رساند و چندین دوره در لیگ برتر به قضاوت پرداخت اما از سال گذشته به دلیل مبارزه با بیماری سرطان، داوری را کنار گذاشت.

مراسم تشییع وی ساعت ۹:۳۰ صبح امروز دوشنبه در ورزشگاه انقلاب نجف آباد روبروی فرمانداری شهرستان انجام می‌شود.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر این مصیبت را به خانواده مرحوم مرتضی شکرانه و جامعه فوتسال کشور تسلیت می گوید.

