به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضایی در نشست خبری این فدراسیون که صبح امروز دوشنبه در سالن کنفرانس کمیته ملی المپیک برگزار شد با اشاره به تمرینات تیم های کشتی آزاد و فرنگی اظهار کرد: مراحل نهایی تمرینات تیم های ملی کشتی برای شرکت در مسابقات جهانی و بازی های آسیایی در حال پیگیری و این دو تیم در روزهای چهاردهم و شانزدهم همین ماه به ازبکستان می روند و پس از مسابقات جهانی تیم کشتی آزاد اول مهر به اینچئون اعزام می شود و دو روز بعد نیز تیم کشتی فرهنگی به هفدهمین دوره بازی های آسیایی خواهد رفت.

وی افزود: در اینچئون رقبای خطرناکی داریم. کره میزبان این دوره از بازی ها از شرایط میزبانی خود به بهترین شکل استفاده خواهد کرد البته ما نیز تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته ایم و سعی مان این است که بهترین نتیجه را کسب کنیم. اصلی ترین دغدغه کادر فنی تقارن مسابقات جهانی با بازی های آسیایی است ولی سعی کرده ایم تا با برنامه ریزی دقیق و منظم افت و فشار کشتی گیران را به حداقل برسانیم کار سختی در پیش داریم ولی امیدواریم به نتیجه خوبی برسیم.

بیشتر از 10 میلیارد بدهی داریم

رضایی بدهی فدراسیون کشتی را مبلغی بالغ بر 10 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: متاسفانه از لحاظ بودجه در فشار هستیم و اسپانسرهای مختلف نیز بنا به دلایل متفاوت نتوانستند با ما همکاری کنند. کشتی ورزش اول کشور است و با این شرایط مظلوم واقع شده و تحمل چنین فشاری دور از عدالت است. امیدوارم مسئولان هرچه زودتر فکری برای بدهی و مشکلات مالی کشتی کنند.

وی افزود: بالای 10 میلیارد بدهی داریم علاوه بر اینها برای برگزاری اردوها در طول سال و هزینه کشتی گیران و حقوق کادر فنی با مشکلات زیادی مواجه هستیم. در فدراسیون کشتی با دوستی و رفاقت سعی شده تا چشم بر این مشکلات ببندیم و از کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش درخواست داریم تا برای تامین بودجه مالی به ما کمک کنند. فدراسیونی که در سطح اول دنیاست نباید درگیر مسائل روزمره مالی باشد.

جنگ سختی در اینچئون داریم

رضایی پیش بینی مدال در بازی های آسیایی را دشوار دانست و افزود: به طول قطع تیم‌های اول کشتی به بازی های آسیایی اعزام می شوند و همه با هدف کسب مدال به اینچئون می روند جنگ سختی داریم اما با توجه به اعزام تیم اول امیدوارم نتیجه خوبی کسب کنیم.

وی افزود: در خصوص پاداش به مدال آوران بازی ها نیز فدراسیون تمام تلاش خود را به کار خواهد برد و در بخش دیگر نیز مسئولان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش کمک خواهد کرد. ورزشکاران ما انگیزه بسیار زیادی دارند و با تمام توان کار خواهند کرد.

سخنگوی فدراسیون کشتی با بیان اینکه امیدوار است خادم در انتخابات هیات رئیسه فیلا نتیجه بگیرد ادامه داد: بحث هیات رئیسه فیلا با نتایج کشتی ما جدا از هم است. ممکن است تیمی قهرمان جهان شود اما در فیلا رای نیاورد. دیپلماسی و لابی های خاصی در این زمینه وجود دارد. امیدواریم که خادم بتواند در انتخابات آتی به هیات رئیسه فیلا راه پیدا کند.

وی افزود: علیرضا حیدری نیز برای این قضیه مورد نظر فدراسیون بود اما در نهایت خادم معرفی شد به دلیل اینکه استمرار در حضور در انتخابات نیز باعث می شود تا شانس کم ما بیشتر شود.

سرمربی تیم ملی خودش دستیارانش را انتخاب می کند

مدیر تیم های ملی کشتی آزاد درخصوص قانون انتخاب مربیان تیم های ملی در کشتی است عنوان کرد: وقتی کسی سرمربی تیم ملی می شود فردی را به عنوان دستیارش انتخاب می‌کند که از نظر فکری هم جهت با او باشد. انتخاب مربی که هر روز جنگ اعصاب به راه بیندازد و حاشیه ایجاد کند در هیچ رشته ای دیده نمی شود. هر سرمربی برای کار در تیم خود به آرامش نیاز دارد.

وی در خصوص مربیگری احد پازاج نیز عنوان کرد: وی به تازگی به کادر فنی اضافه نشده است. پازاج سال 2001 سرمربی تیم ملی بود که رنگرز بعد از 30 سال توانست به مدال دست پیدا کند. قبل از آن نیز پازاج در سیدنی مربی تیم ملی بوده است. سرمربی تیم ملی مطابق قانون می تواند از مربی سازنده هم استفاده کند. در مورد رضا لایق نیز باید بگویم که وی انتخاب سرمربی تیم ملی بوده و مطابق قانون سرمربی می تواند در کادر فنی خود یک انتخاب داشته باشد.

حاشیه های به وجود آمده برای نصیری بهانه است

علیرضا رضایی در خصوص میثم نصیری نیز عنوان کرد: من از خانواده کشتی هستم و سال ها از حاشیه این رشته باخبرم. اگر میثم نصیری در مبارزات یک ساله خود عملکرد خوب و قابل دفاعی داشت فدراسیون کشتی برای وی مسابقه ای نمی گذاشت اما با توجه به نتایج وی رقابتی برای او و محمدی برگزار شد و به نظرم مصاحبه ها و حاشیه های اخیر وی بهانه بوده است.

وی ادامه داد: هیچ نقشه ای برای حذف کشتی گیری وجود ندارد خواهش می کنم از فدراسیون کشتی هیولا نسازید اینجا همه برای کشتی و موفقیت آن تلاش می کنند و هیچکس در اتاق های در بسته برای کشتی گیری نقشه نمی کشد.

بنا خودش رفت

نایب رئیس فدراسیون کشتی در خصوص رشته کشتی فرنگی نیز عنوان کرد: کشتی در بدترین شرایط مالی خود به سر می برد همه باید دست به دست هم بدهیم تا مشکلات چه در رشته کشتی آزاد و چه در فرنگی حل شود. در کشتی فرنگی نیز مثل هر رشته دیگری باید همه در مسابقات انتخابی شرکت می کردند و بهترین ها برای اعزام به رقابت های جهانی و بازی های آسیایی اعزام می شدند. هیچ کشتی گیری حق ندارد بگوید که دوست دارد به کدام مسابقه اعزام شود. بلکه این قضیه بر عهده شورا و کادر فنی تیم های ملی است.

وی در پایان از قطعی بودن لیست کشتی گیران اعزامی به بازی های آسیایی و مسابقات جهانی خبر داد و خاطرنشان کرد: لیست کشتی گیران قطعی است مگر اینکه مواردی به علت ضرب خوردگی و آسیب دیدگی جایگزین شوند. از خانواده کشتی خواهش می کنم تا به دور از حاشیه و با همدلی سعی کنیم تا این رشته را در سطح اول دنیا نگه داریم.