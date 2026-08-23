به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری پیش از ظهر یکشنبه در سومین ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خراسان شمالی، در سالن جلسات استانداری بر تسریع در واگذاری زمین‌های طرح جوانی جمعیت و مسکن محرومان تأکید کرد.

استاندار خراسان شمالی اظهار کرد: هر قدم برای تأمین یک سقف مطمئن برای یک خانواده، نه‌تنها یک وظیفه اجرایی بلکه عاملی برای برکت در مدیریت است.

وی افزود: تأمین و تسریع در واگذاری زمین‌های طرح جوانی جمعیت در شهرستان‌های گرمه و جاجرم باید در اولویت دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

نوری گفت: مدیران باید برای تأمین مسکن خانواده‌های دارای فرزند و محرومان انرژی مضاعف بگذارند و تأمین ۷۰۰ قطعه زمین مسکن محرومان در خراسان شمالی از طرح‌های شاخص هفته دولت در استان خواهد بود.

وی با اشاره به برگزاری همایش ملی «گذار جمعیتی، حکمرانی خانواده در تمدن آینده» با محوریت مسائل جمعیتی استان در پایان شهریورماه، افزود: باید از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری هرچه بهتر این همایش استفاده شود.

استاندار خراسان شمالی همچنین بر آموزش و اطلاع‌رسانی در خصوص بیمه سلامت زوجین نابارور تأکید کرد.

نوری در پایان از افتتاح ۱۱۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با هدف تأمین و پایداری انرژی در استان با حضور وزیر نیرو در هفته دولت خبر داد و تصریح کرد: نگاه ما در استان رسیدن به خودکفایی و کاهش وابستگی به سایر استان‌ها در تأمین اقلام مورد نیاز مردم است.