به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به شیوع بیماری ابولا در برخی کشورهای آفریقایی، وزارت بهداشت ازبکستان از فیلا درخواست کرد تا برخی کشورهای آفریقایی در رقابتهای جهانی حضور نیابند.

کشورهای گینه، لیبریا، سیرالئون، نیجریه و کنگو در لیست ارسالی وزارت بهداشت ازبکستان به فیلا قرار دارند.

همچنین وزارت بهداشت ازبکستان خواستار ایجاد مقررات بهداشتی با توجه به توافقنامه های بین المللی در زمان برگزاری این رقابتها شد.

رقابتهای کشتی قهرمانی جهانی طی روزهای 17 تا 22 شهریور ماه در تاشکند ازبکستان برگزار می شود.