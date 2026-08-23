به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه ۱۲جلدی «تجربههای جهانی بازسازی پساجنگ» با هدف شناخت ابعاد و پیامدهای جنگ و بهرهگیری از تجربههای کشورهای مختلف در زمینه بازسازی جوامع پساجنگ، از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسات پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به کوشش لیلا اردبیلی و جبار رحمانی و مشارکت ۲۵ مترجم، انجام و منتشر شد.
این مجموعه با رویکردی پژوهشمحور به تجربه کشورهای مختلف در مواجهه با پیامدهای جنگ و مسیر بازسازی پس از آن پرداخته است. در این مطالعات، بازسازی پساجنگ صرفاً به معنای بازسازی زیرساختهای فیزیکی و اقتصادی تلقی نشده، بلکه بهعنوان فرایندی چندبعدی مورد بررسی قرار گرفته است؛ فرایندی که در کنار بازسازی اقتصادی و عمرانی، نیازمند ترمیم سرمایه اجتماعی، بازسازی اعتماد عمومی، احیای امید، تقویت مشارکت اجتماعی، بازسازی ظرفیتهای نهادی و فرهنگی و بازآرایی مناسبات دولت و جامعه است.
تجربه کشورهای مورد بررسی در این مجموعه نشان میدهد که موفقیت و پایداری بازسازی پساجنگ تا حد زیادی به ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی، مشارکت مردم، تقویت نهادهای عمومی و محلی و بازسازی اعتماد عمومی وابسته است. از این منظر، مطالعه تجربههای جهانی میتواند به شناخت دقیقتر پیامدهای اجتماعی و فرهنگی جنگ و طراحی سیاستهای مؤثر برای دوره پساجنگ کمک کند.
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