تدوین شاخص های تحول در دوره ارشد و دکتری روانشناسی

علی فتحی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بازنگری در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی را شروع کرده ایم.

وی ادامه داد: شاخص های تحول در دوره کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی را تدوین کرده و به دانشگاه‌ها ارسال کرده‌ایم.

رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی افزود: از دانشگاه ها درخواست شده برنامه های درسی جدید که قصد راه اندازی آن را دارند براساس شاخص های ارسالی تدوین کرده و به کارگروه روانشناسی جهت تصویب ارسال کنند.

وی افزود: پیش بینی کرده ایم برنامه هایی که توسط دانشگاه ها به کارگروه روانشناسی ارسال می شود را طی 6 ماه تصویب کرده و برای اجرا به دانشگاه ها ابلاغ کنیم.