نوروزی: حمایت از اشتغال پایدار، مسیر رونق اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمتالله نوروزی صبح پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، امنیت، سلامت و شهدای جنگ ۱۲ روزه، همچنین شهدای دولت بهویژه شهیدان رجایی، باهنر و شهید آیتالله رئیسی، از تلاشهای مسئولان قضایی در حمایت از تولید و اشتغال قدردانی کرد.
وی با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در زمینه صیانت از اشتغال پایدار اظهار کرد: اگر اشتغال پایدار و مولد در کشور شکل بگیرد، بسیاری از آسیبهای اجتماعی از جمله بیکاری، فقر و مشکلات خانوادگی کاهش مییابد و رونق اقتصادی و اشتغال به دنبال خواهد داشت.
نماینده مردم علیآبادکتول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه کار و اشتغال افزود: پیش از حضور در مجلس، مدیرکل کار و دبیر کارگروه اشتغال بودم و از نزدیک با مسائل حوزه اشتغال آشنایی دارم. خوشبختانه در سالهای اخیر با تلاش مسئولان قضایی استان، رویکرد مناسبی برای حمایت از اشتغال و تولید شکل گرفته است.
نوروزی همچنین با اشاره به ظرفیتهای مدیریتی و تعامل میان مسئولان استان گفت: امروز در گلستان همدلی و همکاری مناسبی میان نمایندگان مجلس، مجموعه اجرایی، دستگاه قضایی، نماینده ولیفقیه و روحانیت وجود دارد و این تعامل میتواند زمینهساز حل بسیاری از مشکلات استان باشد.
وی در ادامه با اشاره به شرایط معیشتی کارکنان دستگاه قضایی، بر ضرورت توجه بیشتر به وضعیت اقتصادی قضات و کارکنان این مجموعه تأکید کرد و گفت: کارکنان دستگاه قضا، بهویژه قضات، در شرایط اقتصادی دشواری قرار دارند و با پروندههای سنگین و مسئولیتهای حساس مواجه هستند؛ بنابراین باید برای بهبود وضعیت معیشتی آنان اقدامات جدیتری انجام شود.
نوروزی با بیان اینکه امنیت قضایی یکی از الزامات جذب سرمایهگذاری است، خاطرنشان کرد: هر اندازه امنیت در کشور بیشتر باشد، سرمایهگذاری و رونق اقتصادی نیز افزایش پیدا میکند و به همین دلیل حمایت از دستگاه قضایی و تقویت آن باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی همچنین خواستار تعیین تکلیف احداث زندان در علیآبادکتول شد و گفت: در حالی که گرگان و گنبدکاووس از ندامتگاه برخوردارند، پروژه احداث ندامتگاه علیآبادکتول سالهاست بلاتکلیف مانده است. انتظار داریم با پیگیری مسئولان قضایی استان، این پروژه تعیین تکلیف و عملیاتی شود.
نماینده مردم علیآبادکتول در مجلس شورای اسلامی افزود: راهاندازی این مجموعه میتواند بخشی از بار موجود بر دوش ندامتگاههای گرگان و گنبدکاووس را کاهش دهد و امیدواریم این موضوع با نگاه ویژه مسئولان دنبال شود.
نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای گلستان، بر ضرورت توجه بیشتر به توسعه زیرساختهای استان تأکید کرد و گفت: گلستان حدود ۲۷ سال است که از مازندران مستقل شده، اما همچنان در حوزه زیرساخت و اعتبارات با مشکلات جدی مواجه است.
وی کشاورزی را از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی گلستان دانست و اظهار کرد: استان در بخش صنعت همچنان نیازمند تقویت زیرساختها و سرمایهگذاری است و در حوزه گردشگری نیز با وجود ظرفیتهای کمنظیر طبیعی و تاریخی، هنوز نتوانستهایم از این ظرفیتها به شکل مطلوب استفاده کنیم.
نوروزی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان مسئولان گفت: باید با وحدت، همدلی و همکاری میان قوای مختلف و مسئولان استانی، از ظرفیتهای موجود برای توسعه گلستان استفاده کنیم و گامهای بلندی در مسیر رفع عقبماندگیهای زیرساختی و اقتصادی استان برداریم.
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