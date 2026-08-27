رازیانی: مردم میزبان اصلی «مهمانی امت احمد» هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام برومند رازیانی صبح پنجشنبه در نشست هماندیشی با اصحاب رسانه استان کردستان با تشریح برنامههای جشن بزرگ «مهمانی امت احمد(ص)» اظهار کرد: این مراسم جلوهای از محبت و مودت مردم به پیامبر اکرم(ص) و نمونهای کمنظیر از کنار هم قرار گرفتن مردم با وجود تفاوتهای قومی و مذهبی است.
وی افزود: این جشن تنها یک برنامه کوتاه و محدود نیست، بلکه اجتماع بزرگی است که مردم برای چندین ساعت در آن حضور خواهند داشت و در فضایی شاد و معنوی، میلاد پیامبر اکرم(ص) را گرامی میدارند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با تأکید بر مردمی بودن این برنامه گفت: مهمترین ویژگی «مهمانی امت احمد(ص)» این است که مردم هم میزبان و هم مخاطب اصلی مراسم هستند و دستگاههای اجرایی و مجموعههای فرهنگی صرفاً نقش پشتیبانی و تسهیلگری را بر عهده دارند.
رازیانی ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد غرفههای این جشن از میدان آزادی تا میدان انقلاب در اختیار مردم است و شهروندان خودشان برای برگزاری هرچه بهتر این مهمانی پای کار آمدهاند.
وی با بیان اینکه این برنامه نباید به نام یک مجموعه خاص ثبت شود، تصریح کرد: در این مراسم تلاش شده است نام و نشان سازمانی در حاشیه قرار گیرد، چرا که این مهمانی متعلق به مردم است و آنچه باید دیده شود، حضور، مشارکت و محبت خود مردم به حضرت رسول اکرم(ص) است.
وحدت شیعه و سنی در جشن پیامبر(ص)
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به حضور اقوام و مذاهب مختلف در این مراسم بیان کرد: یکی از جلوههای مهم «مهمانی امت احمد(ص)» حضور مردم شیعه و سنی، کرد، ترک و فارس در کنار یکدیگر است.
وی افزود: در این برنامه تنها مردم سنندج حضور ندارند، بلکه از شهرستانهای مختلف استان از جمله بانه، سقز، دیواندره و بیجار نیز مردم برای مشارکت در این جشن حضور خواهند یافت و هرکس به اندازه توان و ظرفیت خود بخشی از این مهمانی را برپا میکند.
رازیانی خاطرنشان کرد: ممکن است یک نفر با پخت غذای محلی، فرد دیگری با تهیه کلانه، دیگری با برپایی ایستگاه پذیرایی، مسابقه، برنامه فرهنگی یا فعالیت هنری در این مراسم مشارکت کند؛ بنابراین زیبایی اصلی این برنامه در همین حضور خودجوش مردم و خلق صحنههای مختلف از سوی آنان است.
وی از پیشبینی ۱۲۵ غرفه در مسیر برگزاری جشن خبر داد و گفت: این غرفهها در حوزههای مختلف فرهنگی، رسانهای، پذیرایی، بازی، سرگرمی و برنامههای اجتماعی فعالیت خواهند کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: در بخشی از این غرفهها برنامههای فرهنگی و تربیتی ارائه میشود، برخی برای پذیرایی از مردم با آب، چای و شربت فعالیت خواهند داشت و در تعدادی دیگر نیز غذا و لقمههای پذیرایی در اختیار حاضران قرار میگیرد.
رازیانی اضافه کرد: غرفههای بازی، مسابقه و سرگرمی نیز برای کودکان و خانوادهها در نظر گرفته شده است تا حضور در این جشن برای گروههای مختلف سنی جذاب باشد.
رسانهها فقط استیج اصلی را روایت نکنند
وی با تأکید بر نقش رسانهها در انعکاس این رویداد گفت: انتظار ما از اصحاب رسانه این است که روایت خود را تنها به اجرای چهرههای شناختهشده روی استیج محدود نکنند، چرا که بخش مهمتر این اتفاق در میان مردم و در طول مسیر جشن شکل میگیرد.
رازیانی اظهار کرد: حضور خانوادههایی که از شهرهای مختلف استان خود را به سنندج رساندهاند، فعالیت غرفههای مردمی، پذیرایی از مردم، حضور کودکان، برنامههای فرهنگی و مشارکت گروههای مختلف، بخشهایی از این رویداد است که باید به شکل مطلوب دیده و روایت شود.
وی افزود: شادی و نشاط کودکان در استیج ویژه کودک، شهربازی و غرفههای مسابقه و فرهنگی نیز از بخشهای قابل توجه این برنامه است که میتواند سوژه مناسبی برای فعالیت رسانهها باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان خاطرنشان کرد: مهمتر از ثبت یک عکس یا تولید یک فیلم کوتاه از یک بخش مراسم، روایت درست این حضور گسترده و حماسه مردمی است؛ چرا که ویژگی اصلی این اجتماع، برگزاری آن به نام پیامبر اکرم(ص) و با حضور اقشار مختلف مردم کردستان است.
اجرای برنامههای متنوع در استیج اصلی
رازیانی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای استیج اصلی جشن گفت: برنامه با تلاوت قرآن کریم توسط یکی از قاریان استان آغاز میشود و پس از آن اجرای مجریان بومی و برنامههای مولودیخوانی و سرود در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در ادامه برنامه از ظرفیت گروههای سرود استان و یک گروه خارج از استان استفاده خواهد شد و گفتوگو با برخی چهرههای هنری و فرهنگی نیز در برنامه پیشبینی شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: حامد سلطانی از مجریان شناختهشده تلویزیون نیز اجرای بخش اصلی برنامه را بر عهده خواهد داشت و در کنار آن هنرمندانی همچون علیرضا خمسه و مهران رجبی و تعدادی از خوانندگان و هنرمندان در بخشهای مختلف حضور خواهند داشت.
وی از حضور و اجرای پیام عزیزی، حسین حقیقی و دیگر خوانندگان و هنرمندان نیز خبر داد و گفت: گروههای مولودیخوانی از سنندج و سقز و سایر نقاط استان نیز در این جشن برنامه اجرا خواهند کرد.
رازیانی با اشاره به اجرای نماهنگ «جان دلم» توسط سیدمحمدرضا نوشهور با همراهی گروه سرود استان، اضافه کرد: برنامههای موسیقی، مولودیخوانی، سرود، گفتوگو با هنرمندان و اجرای گروههای هنری در طول مراسم دنبال خواهد شد.
توجه ویژه به کودکان و نوجوانان
وی با اشاره به پیشبینی استیج اختصاصی کودک اظهار کرد: برنامه ویژه کودکان و نوجوانان با حضور گروه کودک و نوجوان شبکه استانی آغاز میشود و گروههای مولودیخوانی ویژه این گروه سنی، برنامههای سنتی کردی، سرود و دیگر برنامههای شاد و فرهنگی را اجرا خواهند کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: حضور کودکان و نوجوانان در این جشن اهمیت ویژهای دارد و برای آنها علاوه بر استیج اختصاصی، برنامههای مختلف فرهنگی، مسابقه و سرگرمی در غرفههای مسیر نیز پیشبینی شده است.
رازیانی همچنین به همزمانی بخشی از برنامه با وقت نماز اشاره کرد و گفت: برای مراسمی که به نام پیامبر اکرم(ص) برگزار میشود، توجه به نماز و زمان اذان اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: هنگام اذان وقفهای در برنامه ایجاد میشود تا مردم بتوانند فریضه نماز را اقامه کنند و در همین راستا با هفت مسجد واقع در خیابان فردوسی و کوچههای منتهی به این مسیر هماهنگی انجام شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان بیان کرد: این مساجد از ظهر روز مراسم برای پذیرایی و حضور مردم آماده خواهند بود و امکان اقامه نماز برای شرکتکنندگان در جشن فراهم میشود.
برگزاری نشست علمای شیعه و سنی
وی از برگزاری برنامههای جانبی در حاشیه جشن «مهمانی امت احمد(ص)» خبر داد و گفت: همزمان با این مراسم، نشستی با عنوان «علمای امت» با حضور علمای شیعه و سنی در محل مقبره حاج خاتون برگزار خواهد شد.
رازیانی افزود: در این نشست موضوع وحدت و ضرورت تقویت همبستگی میان مسلمانان مورد توجه قرار میگیرد و پس از نماز نیز نشست شعر وحدت در یکی از سالنهای سینما بهمن سنندج برگزار خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به برنامهریزی برای تسهیل فعالیت خبرنگاران و فعالان رسانهای گفت: فضای مشخصی برای فعالیت رسانهها در محل برگزاری جشن پیشبینی شده است.
وی افزود: امکانات اولیه از جمله اینترنت وایفای و لپتاپ برای استفاده خبرنگاران در نظر گرفته شده و تلاش میشود شرایط لازم برای انجام گفتوگو، تولید محتوا و ارسال آثار رسانهای در محل مراسم فراهم باشد.
رازیانی از رسانهها خواست با توجه به گستردگی برنامه، برای تولید روایتهای متنوع از این رویداد برنامهریزی کنند و اظهار کرد: هدف این است که علاوه بر استیج اصلی، حضور مردم، فعالیت غرفهها، مشارکت خانوادهها، کودکان و گروههای مختلف مردمی نیز در خروجی رسانهها بازتاب پیدا کند.
وی در پایان با دعوت از اصحاب رسانه برای روایت این اجتماع مردمی گفت: این فرصت میتواند در کنار کار حرفهای رسانهها، زمینهای برای تولید محتوای ماندگار درباره محبت مردم به پیامبر اکرم(ص)، وحدت و همدلی مردم کردستان فراهم کند.
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