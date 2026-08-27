به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری، صبح پنجشنبه، همزمان با هفته دولت و در جریان سفر به شهرستان پاکدشت، با حضور در گلزار شهدای دهامام، به مقام شامخ شهدای این شهرستان ادای احترام کرد و با آرمانهای والای شهیدان تجدید میثاق کرد.
انصاری در ادامه اظهار کرد: میزان تولید انرژی خورشیدی در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تنها ۲۰ مگاوات در استان تهران بود که با توجه ویژه دولت به تولید برق از منابع دوستدار محیط زیست، این میزان اکنون به ۳۰۰ مگاوات رسیده است.
وی افزود: در حال حاضر با حمایت دولت و مشوقهای ارائهشده، ۴۲ مگاوات برق در صنایع مستقر در استان تهران تولید میشود که این موضوع نقش مؤثری در رفع ناترازی انرژی، جلوگیری از انتشار گازهای گلخانهای و کاهش آلودگی محیط زیست دارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر همچنین میتواند زمینه توسعه فعالیتهای تولیدی را فراهم کند و از فشار بر منابع فسیلی بکاهد.
انصاری با اشاره به ظرفیت استان تهران برای توسعه انرژی خورشیدی تصریح کرد: تهران به دلیل برخورداری از موقعیت مناسب و حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال، ظرفیت مناسبی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی دارد.
وی همچنین با اشاره به خسارات واردشده به محیط زیست کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: مستندات مربوط به خسارات زیستمحیطی برای ارجاع به مجامع بینالمللی و اقدامات پاکسازی جمعآوری شده و تلاش میشود آثار برجایمانده، بهویژه در سواحل خلیج فارس، جمعآوری و پاکسازی شود.
معاون رئیسجمهور خاطرنشان کرد: بخش مهمی از آلودگیهای سواحل خلیج فارس با همکاری و مشارکت مردم پاکسازی شده است.
انصاری همچنین در بدو ورود به پاکدشت با حضور در گلزار شهدای دهامام این شهرستان، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد و گفت: هفته دولت فرصتی برای بازخوانی مسیر خدمتگزاری و پاسداشت یاد و خاطره دولتمردان شهیدی است که خدمت به مردم و اعتلای کشور را سرلوحه مسئولیت خود قرار دادند.
وی تأکید کرد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا نباید تنها به برگزاری مراسم محدود شود، بلکه باید با خدمترسانی صادقانه به مردم و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، راه شهیدان را ادامه داد.
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