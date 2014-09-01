مخالفت شورای صنفی نمایش با رایگان شدن سینما در روز ملی سینما

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که طرح رایگان شدن بلیت در روز ملی سینما که سال پیش اجرایی شد امسال منتفی است، گفت: شورای صنفی نمایش به سازمان سینمایی به عنوان مجری این طرح پیشنهاد می‌کند که به جای ارائه بلیت رایگان در روز ملی سینما، هدیه ای را برای مخاطبان سینما که در این روز برای دیدن فیلم به سینما می روند در نظر بگیرد.

وی تاکید کرد: شورای صنفی نمایش با اجرای طرح «سلام سینما» که در آن مردم به صورت رایگان سینما بروند مخالف است.

سخنگوی شورای صفنی نمایش بیان کرد: طرح ایجاد ششمین سرگروه در سینماها نیز امروز 10 شهریورماه در جلسه شورای صنفی نمایش مطرح و قرار شد شورای تهیه کنندگان، کانون پخش کنندگان، کانون کارگردانان و انجمن سینماداران به صورت کتبی نظرات خود را در این باره به شورای صنفی نمایش تسلیم کنند.

فرجی در پایان گفت: قرارداد فیلم سینمایی «آنچه مردان درباره زنان نمی دانند» به کارگردانی قربان محمدپور برای اکران پس از «شهر موش ها 2» در گروه سینما قدس بسته شد. فیلم‌های «فرشته ها با هم می آیند»، «امروز» و «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» به کف فروش نرسیده و همچنان به اکران خود ادامه می دهند.