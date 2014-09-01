همایش بزرگ قرآنی در تبریز برگزار می شود

حجت الاسلام حمید حسن جهان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این همایش بزرگ قرآنی بعداز ظهر روز شنبه 22 شهریور در سالن پور شریفی تبریز برگزار می شود.

وی افزود: پیش بینی می شود استقبال 10 هزار نفری از این همایش استانی به عمل آید.

حجت الاسلام حسن جهان با بیان اینکه این همایش با همت اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی و باهمکاری موسسات و خانه های قران شهری و روستائی برگزار می شود، ابراز داشت: مسئولان و مدیران مختلف ادارات شهرستانی سازمان تبلیغات اسلامی برای برگزاری این همایش توجیح شده اند و تلاش می شود این همایش بزرگ، شایسته و درخور شان قرآن کریم برگزار شود.

وی همچنین اظهار داشت: انتظار می رود همه موسسات و خانه های قرآنی و اتحادیه موسسات قرآنی برای برگزاری باشکوه و پرمحتوای این همایش تلاش کنند و با قاریان ، اساتید و قرآن آموزان در این همایش شرکت کنند.

رئیس دارالقرآن الکریم آذربایجان شرقی همچنین گفت: مسئولان کمیته های 8 گانه برگزاری همایش بزرگ قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی مشخص شدند.

حجت الاسلام حسن جهان با تاکید بر ضرورت برگزاری باشکوه و پرشور این همایش گفت: کمیته های 8 گانه ای برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم در نظر گرفته شده است.

وی افزود: مسئولیت کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی این همایش بزرگ قرآنی برعهده اسد بابایی، کمیته انتظامات بر عهده حسین خرازیان، کمیته مالی و پشتیبانی برعهده مهدی محمدصادقی، کمیته هماهنگی برعهده خسرو اکبری و کمیته اخبار و رسانه برعهده محمدرضا علی اشرفی است.

حجت الاسلام حسن جهان همچنین ادامه داد: مسئولیت کمیته انفورماتیک و رایانه برعهده امیرمحمد مجتهدی، کمیته اجرای مراسم و آماده سازی سالن برعهده مهدی محمدزاده و کمیته تشریفات برعهده محسن احمدی است.

وی ابراز داشت: شرح وظایف این کمیته ها مشخص شده و بعداز هماهنگی های لازم و نیز تعیین اعضای کمیته ها کارهای اجرایی و اطلاع رسانی و تبلیغات همایش باسرعت بیشتری پیش خواهد رفت.