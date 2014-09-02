ساعت دیدار پرسپولیس با نفت تغییر کرد/ مخالفت با تغییر ساعت بازی استقلال

به گزارش خبرنگارمهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و نفت مسجد سلیمان در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر در حالی این هفته برگزار می شود که همزمان تیم ملی والیبال ایران و فرانسه هم در چارچوب مسابقات جهانی والیبال رودرروی هم قرار می گیرند.

بر همین اساس سازمان لیگ فوتبال ایران از شورای تامین استان خوزستان درخواست تغییر ساعت دیدار استقلال را کرده بود تا این مسابقه از شبکه 3 روی آنتن برود با این حال شورای تامین استان خوزستان با این درخواست مخالفت کرد.

از سوی دیگر سازمان لیگ ساعت دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان در هفتم هشتم لیگ برتر که روز جمعه 21 شهریور برگزار می شود را تغییر داد.

این مسابقه از ساعت 18 به ساعت 19:45 منتقل شد تا مسابقات کشتی هم این شانس را داشته باشد که قبل از این بازی از شبکه 3 برای بینندگان و علاقه مندان به ورزش کشتی پخش شود.