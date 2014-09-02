به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر سه شنبه در جلسه برنامه ریزی برای راه اندازی لاستیک سازی لرستان در سخنانی با تاکید بر ضرورت حمایت از سرمایه گذاران در استان بر ضروت برداشتن موانع پیش روی جذب سرمایه گذاری تاکید کرد.

وی از احداث کارخانه لاستیک سازی در استان به عنوان نقطه شروعی برای توسعه صنعتی لرستان یاد کرد و بیان داشت: این کارخانه در صورت بهره برداری می تواند نقطه عطفی در توسعه استان باشد.

استاندار لرستان افزود: کارخانه لاستیک سازی با سرمایه گذاری 700 میلیارد تومانی احداث می شود.

بازوند ادامه داد: احداث صنعت لاستیک سازی و احیای مجتمع کشت و صنعت لرستان می تواند نقطه شروع مجددی در بخش احیای صنعت استان باشد.

احداث مجتمع تجاری مسکونی کیو نقش مهمی در بهبود وضعیت مبلمان شهری دارد

وی همچنین به فعالیتهای انجام شده در حوزه عمران شهری اشاره کرد و بیان داشت: احداث مجتمع تجاری مسکونی کیو نقش مهمی در تغییر چهره شهر و بهبود وضعیت مبلمان شهری دارد.

استاندار لرستان با اشاره به احداث این مجتمع در قالب دو برج 30 طبقه افزود: در فضای این مجتمع فروشگاههای بزرگ نیز در نظر گرفته شده است.

بازوند به مطالعه احداث چهار تقاطع غیرهم سطح در خرم آباد اشاره کرد و بیان داشت: احداث این تقاطع ها نیز در ارتقای مبلمان شهری موثر خواهد بود.

وی با اشاره به نقش ارتقا زیرساختها و بهبود وضعیت مبلمان شهری در جذب سرمایه گذار افزود: امیدواریم احداث این پروژه ها چهره خرم آباد را تغییر دهد.

استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت رفع مشکلات احداث لاستیک سازی خرم آباد ابراز امیدواری کرد که در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع این مشکلات با همکاری دستگاهها اقدام شود.

پیشنهاد چند گزینه برای محل احداث کارخانه لاستیک سازی به سرمایه گذار پروژه

بازوند با بیان اینکه تسریع در اجرای این طرح مورد توجه دیگر سرمایه گذاران نیز قرار خواهد گرفت یادآور شد: اگر بتوانیم نیاز سرمایه گذار این طرح را تامین کنیم تا نگرانی بابت تامین زیرساختها نداشته باشد اجرای این طرح می تواند به عنوان یک الگو و نمونه در کشور مطرح شود.

وی با اشاره به پیشنهاد چند گزینه برای محل احداث کارخانه لاستیک سازی به سرمایه گذار پروژه تصریح کرد: جمع بندی در این زمینه به عهده سرمایه گذار است که کدام گزینه را برای احداث کارخانه انتخاب کند.

استاندار لرستان عنوان کرد: ما این قول را می دهیم که در شش ماه دوم سال و با آغاز اجرای پروژه جلسات مربوط به این کارخانه لاستیک سازی را به صورت هفتگی یا 15 روزه برگزار کنیم.

بازوند با تاکید بر حمایت ویژه از احداث کارخانه لاستیک سازی ادامه داد: به طور مستمر با برگزاری جلسات متعدد ضمن رصد روند کار موانع پیش روی احداث کارخانه را رفع خواهیم کرد.